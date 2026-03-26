C'est déjà fini pour Emilio Ferrera en D1 ACFF

C'est déjà fini pour Emilio Ferrera en D1 ACFF
Photo: © photonews
Deviens fan de _CROSSING SCHAERBEEK! 0

Surprise au Crossing Schaerbeek : arrivé en novembre 2025, Emilio Ferrera a fait un pas en retrait. Il reste au club mais ne sera plus T1.

La saison du Crossing Schaerbeek est mouvementée. Et la récente défaite en Playdowns de la D1 ACFF, 3-0 contre l'Union Saint-Gilloise U23, aura été fatale à Emilio Ferrera. Non pas que la direction bruxelloise ait décidé de s'en séparer. 

Mais comme le rapporte L'Avenir, c'est en effet Ferrera lui-même qui a décidé de faire un pas de côté : l'oncle de Yannick Ferrera, en poste depuis novembre 2025, se retire de son poste. Il reste au Crossing Schaerbeek, dans un rôle qui reste à définir.

Ferrera quitte son poste, le directeur sportif du Crossing aussi 

Ce rôle peut-il être celui de directeur sportif ? En tout cas, L'Avenir nous apprend que Fred Farin, actuel directeur sportif du Crossing, ne continuera pas au-delà de la saison en cours. Il n'est d'ailleurs plus impliqué dans la gestion du noyau à l'heure actuelle.

L'objectif du Crossing Schaerbeek cette saison sera de se maintenir en D1 ACFF. Sous Emilio Ferrera, qui a succédé en novembre à Dave De Herdt, les résultats ont été catastrophiques : une seule victoire et 8/45.


C'est Nabil Chedid, adjoint de Ferrera, et le reste du staff qui reprendront l'équipe en mains. Il reste 6 matchs dans les Playdowns de la D1 ACFF. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
_CROSSING SCHAERBEEK

Plus de news

Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

18:00
L'Italie tremble avant son barrage : "Le match le plus important de ma carrière"

L'Italie tremble avant son barrage : "Le match le plus important de ma carrière"

17:00
Après Anderlecht, Zulte Waregem a aussi pris sa décision concernant son entraîneur intérimaire

Après Anderlecht, Zulte Waregem a aussi pris sa décision concernant son entraîneur intérimaire

16:30
Le Congo veut convaincre un ancien de Pro League : son autre nation espère qu'il patientera

Le Congo veut convaincre un ancien de Pro League : son autre nation espère qu'il patientera

16:00
Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

15:30
Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

15:00
Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

14:30
Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

14:00
Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

13:30
Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

13:00
"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

12:40
Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

12:20
1
"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

12:00
Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

11:40
Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

11:20
"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

11:00
"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

10:30
1
"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

10:00
1
Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

09:30
"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

09:00
Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

08:30
Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

08:00
Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

07:40
Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

07:20
3
De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

07:00
Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

06:40
Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

23:00
1
La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
1
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

21:20
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 06/04 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 06/04 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved