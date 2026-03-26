C'est déjà fini pour Emilio Ferrera en D1 ACFF

Surprise au Crossing Schaerbeek : arrivé en novembre 2025, Emilio Ferrera a fait un pas en retrait. Il reste au club mais ne sera plus T1.

La saison du Crossing Schaerbeek est mouvementée. Et la récente défaite en Playdowns de la D1 ACFF, 3-0 contre l'Union Saint-Gilloise U23, aura été fatale à Emilio Ferrera. Non pas que la direction bruxelloise ait décidé de s'en séparer.

Mais comme le rapporte L'Avenir, c'est en effet Ferrera lui-même qui a décidé de faire un pas de côté : l'oncle de Yannick Ferrera, en poste depuis novembre 2025, se retire de son poste. Il reste au Crossing Schaerbeek, dans un rôle qui reste à définir.

Ferrera quitte son poste, le directeur sportif du Crossing aussi

Ce rôle peut-il être celui de directeur sportif ? En tout cas, L'Avenir nous apprend que Fred Farin, actuel directeur sportif du Crossing, ne continuera pas au-delà de la saison en cours. Il n'est d'ailleurs plus impliqué dans la gestion du noyau à l'heure actuelle.

L'objectif du Crossing Schaerbeek cette saison sera de se maintenir en D1 ACFF. Sous Emilio Ferrera, qui a succédé en novembre à Dave De Herdt, les résultats ont été catastrophiques : une seule victoire et 8/45.



C'est Nabil Chedid, adjoint de Ferrera, et le reste du staff qui reprendront l'équipe en mains. Il reste 6 matchs dans les Playdowns de la D1 ACFF.