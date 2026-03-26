"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

Muzamel Rahmat Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren depuis Atlanta
| Commentaire
"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2627

Charles De Ketelaere est revenu plus vite que prévu et se sent de nouveau prêt à aider les Diables Rouges.

Les Diables Rouges affrontent les États-Unis ce samedi en match amical, dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du monde 2026, qui se jouera en Amérique du Nord. Les joueurs sont bien arrivés à Atlanta.

Sans Romelu Lukaku. L'attaquant préfère prendre un peu de temps pour revenir à 100%. Cela pourrait offrir une chance à Charles De Ketelaere, attendu en pointe face aux Américains. Lui aussi était blessé, mais il est complètement remis.

De Ketelaere de retour plus vite que prévu

"Au départ, on pensait que je ne serais prêt qu'après la trêve internationale", explique l'attaquant. "Je suis très content d'avoir pu jouer deux matchs et d'être ici avec les Diables."

Le déplacement est long, mais ça ne l'inquiète pas. "Ça a un petit impact sur le corps, mais il y a des avantages. Je suis maintenant à 100%. Mon corps avait besoin de temps, mais le week-end dernier, je me suis senti bien."

Il se tourne vers les deux matchs amicaux à venir. En jouant à Atlanta, la Belgique veut se mettre en condition réelle pour le Mondial. L'objectif est de s'adapter au mieux à ce qui les attend en juin et juillet.

Lire aussi… "Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

Une équipe américaine en progrès

Même si les États-Unis ne sont pas une grande nation de football, De Ketelaere reconnaît leurs progrès. "On sent qu'ils veulent développer le football", explique-t-il. "Je joue avec Yunus Moussa à l'Atalanta. Il n'est pas sélectionné, mais il m'a parlé de la situation là-bas."

Cela lui a permis d'en apprendre un peu plus. "Ils ont pris Mauricio Pochettino comme sélectionneur et ils intègrent régulièrement des joueurs de MLS pour mettre leur championnat en valeur."

"Ils investissent beaucoup et attirent des grands noms. Depuis le Mondial 2014, ils ont progressé. Aujourd'hui, plusieurs joueurs évoluent dans de grands clubs. C'est une bonne équipe", conclut De Ketelaere.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Charles De Ketelaere

Plus de news

"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

22:00
Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

23:00
Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

22:20
Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

20:00
Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

21:40
Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

21:20
1
Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

Le Bayern Munich maudit ? Nouveau souci pour Vincent Kompany

21:00
🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

🎥 Très mauvaise nouvelle pour le Standard à l'approche des Play-Offs

20:17
"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

19:30
1
Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

14:30
Vendre le club, plus facile à dire qu'à faire pour le RWDM : qui est prêt à prendre un tel risque ?

Vendre le club, plus facile à dire qu'à faire pour le RWDM : qui est prêt à prendre un tel risque ?

19:00
1
Une rumeur ressurgit pour la... troisième année d'affilée à Anderlecht : est-ce la bonne ?

Une rumeur ressurgit pour la... troisième année d'affilée à Anderlecht : est-ce la bonne ?

18:30
Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

18:00
C'est déjà fini pour Emilio Ferrera en D1 ACFF

C'est déjà fini pour Emilio Ferrera en D1 ACFF

17:30
L'Italie tremble avant son barrage : "Le match le plus important de ma carrière"

L'Italie tremble avant son barrage : "Le match le plus important de ma carrière"

17:00
Après Anderlecht, Zulte Waregem a aussi pris sa décision concernant son entraîneur intérimaire

Après Anderlecht, Zulte Waregem a aussi pris sa décision concernant son entraîneur intérimaire

16:30
Le Congo veut convaincre un ancien de Pro League : son autre nation espère qu'il patientera

Le Congo veut convaincre un ancien de Pro League : son autre nation espère qu'il patientera

16:00
Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

13:30
"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

10:30
1
Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

15:30
"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

10:00
1
Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

15:00
"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

12:00
Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

09:30
Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

12:20
1
Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

14:00
"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

09:00
Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

13:00
"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

12:40
Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

11:40
Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

11:20
"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

11:00
Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

08:00
Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

08:30
Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

07:40
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

25/03

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved