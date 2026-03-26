"Depuis le Mondial de 2014, ils ont progressé" : Charles De Ketelaere se méfie des États-Unis

Charles De Ketelaere est revenu plus vite que prévu et se sent de nouveau prêt à aider les Diables Rouges.

Les Diables Rouges affrontent les États-Unis ce samedi en match amical, dans le cadre de leur préparation pour la Coupe du monde 2026, qui se jouera en Amérique du Nord. Les joueurs sont bien arrivés à Atlanta.

Sans Romelu Lukaku. L'attaquant préfère prendre un peu de temps pour revenir à 100%. Cela pourrait offrir une chance à Charles De Ketelaere, attendu en pointe face aux Américains. Lui aussi était blessé, mais il est complètement remis.

De Ketelaere de retour plus vite que prévu

"Au départ, on pensait que je ne serais prêt qu'après la trêve internationale", explique l'attaquant. "Je suis très content d'avoir pu jouer deux matchs et d'être ici avec les Diables."

Le déplacement est long, mais ça ne l'inquiète pas. "Ça a un petit impact sur le corps, mais il y a des avantages. Je suis maintenant à 100%. Mon corps avait besoin de temps, mais le week-end dernier, je me suis senti bien."

Il se tourne vers les deux matchs amicaux à venir. En jouant à Atlanta, la Belgique veut se mettre en condition réelle pour le Mondial. L'objectif est de s'adapter au mieux à ce qui les attend en juin et juillet.



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Une équipe américaine en progrès

Même si les États-Unis ne sont pas une grande nation de football, De Ketelaere reconnaît leurs progrès. "On sent qu'ils veulent développer le football", explique-t-il. "Je joue avec Yunus Moussa à l'Atalanta. Il n'est pas sélectionné, mais il m'a parlé de la situation là-bas."

Cela lui a permis d'en apprendre un peu plus. "Ils ont pris Mauricio Pochettino comme sélectionneur et ils intègrent régulièrement des joueurs de MLS pour mettre leur championnat en valeur."

"Ils investissent beaucoup et attirent des grands noms. Depuis le Mondial 2014, ils ont progressé. Aujourd'hui, plusieurs joueurs évoluent dans de grands clubs. C'est une bonne équipe", conclut De Ketelaere.