Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Dans la foulée de l'officialisation de son changement de nationalité sportive, Rayane Bounida a bel et bien été rappelé par le Maroc.

C'était une surprise : alors que Rayane Bounida avait annoncé officiellement son changement de sélection en faveur du Maroc, un changement bel et bien enregistré sur le site de la FIFA ce mercredi, le milieu créatif de l'Ajax Amsterdam n'avait pas été appelé avec les U23 du Maroc, sa nouvelle nation. 

La raison en est désormais connue : s'il n'a pas rejoint la sélection U23 marocaine, c'est parce que Bounida... a été appelé par Mo Ouahbi, le nouveau sélectionneur de l'équipe A. L'ex-international belge des U16 aux U21 va donc découvrir les Lions de l'Atlas.

Rayane Bounida appelé pour la première fois 

Cette sélection a été annoncée en grande pompe par la fédération marocaine sur ses réseaux, et a été accueillie avec un grand enthousiasme par les supporters. "Le voyage commence ! Première sélection pour Rayane Bounida avec notre équipe nationale", lit-on.

Bounida réalise une saison prometteuse avec l'Ajax Amsterdam, avec 4 assists et un but en Eredivisie où il est désormais titulaire régulier. 

Lire aussi… La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

Son choix en faveur du Maroc n'a pas surpris grand monde : voilà longtemps maintenant que la plupart des sources, en coulisses, affirmaient qu'il ne porterait jamais le maillot des Diables Rouges. Dont acte... 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Ajax
Belgique
Rayane Bounida

Plus de news

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

14:30
Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

15:30
Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

15:00
"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

10:30
1
"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

10:00
1
"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

12:00
Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

09:30
Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

12:20
1
Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

14:00
"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

09:00
Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

13:00
"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

12:40
Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

11:20
Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

11:40
"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

11:00
Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

08:00
Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

08:30
Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

07:40
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

07:20
2
De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

07:00
Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

06:40
Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

23:00
1
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

17:00
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

21:20
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

18:20
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30
🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

19:00
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

25/03

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 28
Heracles Heracles 1-1 Excelsior Excelsior
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-0 FC Volendam FC Volendam
Zwolle Zwolle 2-1 NAC NAC
NEC NEC 2-2 Heerenveen Heerenveen
Feyenoord Feyenoord 1-1 Ajax Ajax
Utrecht Utrecht 2-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
FC Groningen FC Groningen 3-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Telstar Telstar 3-1 PSV PSV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved