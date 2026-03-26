Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

Dans la foulée de l'officialisation de son changement de nationalité sportive, Rayane Bounida a bel et bien été rappelé par le Maroc.

C'était une surprise : alors que Rayane Bounida avait annoncé officiellement son changement de sélection en faveur du Maroc, un changement bel et bien enregistré sur le site de la FIFA ce mercredi, le milieu créatif de l'Ajax Amsterdam n'avait pas été appelé avec les U23 du Maroc, sa nouvelle nation.

La raison en est désormais connue : s'il n'a pas rejoint la sélection U23 marocaine, c'est parce que Bounida... a été appelé par Mo Ouahbi, le nouveau sélectionneur de l'équipe A. L'ex-international belge des U16 aux U21 va donc découvrir les Lions de l'Atlas.

Rayane Bounida appelé pour la première fois

Cette sélection a été annoncée en grande pompe par la fédération marocaine sur ses réseaux, et a été accueillie avec un grand enthousiasme par les supporters. "Le voyage commence ! Première sélection pour Rayane Bounida avec notre équipe nationale", lit-on.

لنرحب بـ ريــــان بــونــيــدا في أول إستدعاء له رفقة منتخبنا الوطني 🦁



𝐓𝐡𝐞 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐁𝐞𝐠𝐢𝐧𝐬 🤩 First call-up for Rayane Bounida with our National Team 🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/4rEIypo3gg — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 25, 2026

Bounida réalise une saison prometteuse avec l'Ajax Amsterdam, avec 4 assists et un but en Eredivisie où il est désormais titulaire régulier.



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Son choix en faveur du Maroc n'a pas surpris grand monde : voilà longtemps maintenant que la plupart des sources, en coulisses, affirmaient qu'il ne porterait jamais le maillot des Diables Rouges. Dont acte...