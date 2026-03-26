"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille
Photo: © photonews
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Stéphane Stassin, le père de Lucas Stassin, s'est exprimé à propos de la première sélection de ce dernier en équipe nationale belge. Rempli de fierté, il a expliqué comment il a vécu cette annonce et a également pris la parole sur le soutien de Romelu Lukaku envers son fils.

Il est évidemment très heureux de voir son fils dans le groupe de la Belgique : "C’est vraiment très beau à plein de niveaux. Premièrement, la Belgique a toujours représenté énormément pour moi, qui ai été arrêté aux portes de l’équipe nationale en raison d’une blessure. Ensuite, un joueur de Ligue 2 appelé chez les Diables rouges, c’est assez inédit."

L'actuel coach des U15 d'Anderlecht ne s'y attendait pas : "Ce fut une grande surprise pour toute la famille car, généralement, on l’appelait quelques jours auparavant pour ses sélections avec les Espoirs, pour lui demander s’il souhaitait rentrer dans son club en train ou en avion. Ici, nous n’avions reçu aucun signal, ce qui n’était pas spécialement bon signe. Et puis, la sélection officielle est tombée vendredi comme un immense soulagement. Une fierté. Manifestement, grâce au service administratif des U21, tout était déjà en ordre au niveau des passeports."

Le soutien de Romelu Lukaku

Lucas Stassin a pu compter sur l'aide de nombreuses personnes ces derniers mois, que ce soit sa famille, ses amis ou encore son coach à Saint-Étienne, Philippe Montanier. Mais il a aussi pu échanger avec Romelu Lukaku. "Romelu est incroyable avec les jeunes et il a toujours aimé Lucas", a expliqué Stéphane Stassin au micro de Sudinfo.

"Lorsque je l’ai croisé à Neerpede il y a quelques semaines, il m’avait dit que Lucas devait absolument l’appeler, que c’était lui qui aurait dû devenir son successeur au RSCA et qu’il voulait l’aider."

Lire aussi… "Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku
Le joueur de 21 ans a hésité avant de finalement l'appeler : "Lucas n’osait pas former son numéro car Romelu a toujours été son idole. Après avoir longuement insisté, il a finalement pris son courage à deux mains et le soutien de Romelu lui a vraiment été précieux. C’est dommage que Big Rom’ ne sera pas là aux États-Unis car rien qu’à l’idée de s’entraîner avec Lukaku, Lucas était fou. Impatient comme un gamin."

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