"C'est complètement ridicule" : Georges-Louis Bouchez s'emporte face aux accusations

Malgré la polémique, Georges-Louis Bouchez continue de défendre la nomination d'Alex Miller à la présidence de la SFPIM et rejette les critiques.

Mercredi, Georges-Louis Bouchez a annoncé qu'il proposait Alex Miller pour la présidence de la SFPIM. Miller serait chargé de superviser la privatisation de la banque Belfius.

Miller était le patron de Dexia (l'ancêtre de Belfius) au moment de sa chute. Pourtant, Bouchez ne change pas d'avis. Selon lui, Miller est l'homme de la situation, bien plus compétent que ceux qui le critiquent.

Les critiques ?

Pour le président du MR, Miller n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Interrogé par VTM, il a balayé les critiques : "Je ne sais pas qui était responsable de la crise financière de 2007", a-t-il déclaré.

"Il s'agissait d'une crise mondiale. Au conseil d'administration, il y avait par exemple un certain Elio Di Rupo. Cela ne l'a pas empêché de devenir ensuite Premier ministre", a-t-il ajouté.

Un prêt aux Francs Borains ?



Selon certaines sources, Miller aurait accordé un prêt aux Francs Borains, le club de football de Bouchez dont il est président. "Quel est le rapport ?", a réagi Bouchez sèchement. "C'est complètement ridicule. Vous vous rendez compte à quel point votre accusation est honteuse et absurde ? C'est bas. Il n'est pas sponsor."