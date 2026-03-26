"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

Julien Duranville s'est confié au micro de la RTBF dans le podcast "Sur Le Grill". Le jeune talent belge a notamment pris la parole sur les Diables Rouges, qu'il espère un jour rejoindre à nouveau.

Le joueur de 19 ans compte deux sélections avec la Belgique. Cela remonte à l'automne 2024. Il avait joué contre Israël et face à la France en Ligue des Nations.

"Si j’aurais aimé être repris dans le groupe des Diables actuellement ? Évidemment ! Je ne vais pas vous mentir : tous les joueurs vous diront pareil", a-t-il souligné.

"Alors, oui, jouer chez les Espoirs aujourd’hui, après ce que j’ai connu chez les Diables, peut être interprété comme un pas en arrière… mais moi, je le prends comme un pas vers l’avant pour le futur. Je ne me casse pas la tête : pour moi, c’est juste une occasion de prendre des minutes et de m’améliorer dans une équipe de qualité… pour, un jour, retrouver les Diables Rouges."

Que retient-il de son passage avec l'équipe première de la Belgique ? "De mon stage avec les Diables en 2024, je retiens surtout mon plaisir du moment. Je me suis dit : ‘C’est là que j’ai toujours voulu jouer, jouer avec les plus grands, avec les meilleurs’. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire entre Kevin De Bruyne et Jérémy Doku, je me suis dit que c’est là que je voulais être. En plus, ils étaient très sympas, on était tous sur le même pied, jeunes ou anciens : on a partagé des moments de joie, des histoires et des rigolades."

Julien Duranville a signé cet hiver au FC Bâle en prêt jusqu'en fin de saison. Le joueur belge a déjà pris part à 11 matchs toutes compétitions confondues. Il a planté un but et délivré un assist.



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Le Mondial 2026

L'ailier belge croit d'ailleurs toujours en une participation à la Coupe du monde 2026 : "J'y crois encore. Si je fais une grosse fin de saison, c’est tout à fait réaliste. Ça reste du foot… et en foot, tout va parfois très vite. Pour être franc, j’ai préparé un plan pour chaque cas de figure : avec la Coupe du monde, et sans. J’ai toute confiance. Si c’est maintenant, c’est maintenant. Si ce n’est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Tout simplement. Je veux juste jouer et prouver que je peux être avec eux, c’est tout. Mais moi, j’y crois…"