Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Le poste de Carl Hoefkens au NAC Breda devient de plus en plus fragile. Des noms circulent déjà pour le remplacer, alors qu'il est toujours en poste.

Le NAC Breda file tout droit vers une relégation de l’Eredivisie. Le club néerlandais occupe actuellement l’avant-dernière place, synonyme de descente directe.

L’écart avec le seizième, le SC Telstar, est de quatre points. Rien d’insurmontable, mais il faudra agir très rapidement pour espérer inverser la tendance.

Carl Hoefkens sur la sellette ?

La direction de NAC envisagerait sérieusement de se séparer de Carl Hoefkens. Pour l’instant, le technicien belge est toujours en poste, mais il pourrait être convoqué dans les prochains jours.

Selon les médias néerlandais, les candidatures pour lui succéder affluent déjà. Plus encore, un entraîneur belge aurait même déjà eu un premier entretien exploratoire.

Peter Maes pour lui succéder ?



Peter Maes serait intéressé par le défi à Breda. L’ancien coach notamment du Sporting Lokeren et du KV Malines est à la recherche d’un nouveau projet depuis son licenciement de Willem II en avril 2025.