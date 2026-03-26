Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

Charleroi bat Eupen, l'Union fait le service minimum : les résultats des matchs amicaux

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La première trêve internationale de 2026 bat son plein. Plusieurs équipes de notre pays s'affrontaient dès lors en amical.

Union Saint-Gilloise - Beerschot : 1-0

Le Beerschot affrontait le champion en titre et leader de D1A, l'Union Saint-Gilloise. Résultat : une défaite sur le plus petit écart pour les Rats, qui peuvent malgré tout en tirer du positif.

La rencontre s'est disputée à Zaventem, au centre d'entraînement de l'USG. Chambaere, MacAllister ou encore Schoofs ont disputé cett rencontre amicale. 

Lommel - Westerlo 5-2

Lommel et Westerlo se sont également affrontés jeudi matin dans un match amical intense, avec du spectacle au rendez-vous. Les Limbourgeois ont fait le plein de confiance grâce à une belle victoire 5-2 face aux Campinois : de quoi aborder le sprint final dans un état d'esprit positif.

Antwerp - Beveren 5-1

Le champion de Challenger Pro League, Beveren, était également en action. Plus vraiment de pression de leur côté mais cette défaite 5-1 face à une équipe de Playoffs 2 risque fort de pousser le club de Bob Peeters à identifier les besoins en vue de l'été prochain. 

Charleroi - Eupen 3-2


Le Sporting Charleroi recevait l'AS Eupen, et s'est imposé sur le score de 3-2. Pourtant, les Pandas ont mené 2-0, mais ont fini par craquer face à des Zèbres privés de 6 internationaux. 

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