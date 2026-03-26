"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

Vincent Mannaert, le directeur technique de l'Union belge, s'est exprimé sur l'absence de Romelu Lukaku pour la trêve internationale au micro de la RTBF. Il reste malgré tout confiant pour le buteur belge en vue de la Coupe du monde 2026.

La Belgique s'apprête à disputer des rencontres amicales face aux États-Unis et au Mexique. Les Diables Rouges sont arrivés à Atlanta ce mercredi soir, mais sans Romelu Lukaku.

Tout comme Hans Vanaken et Leandro Trossard, le buteur belge a déclaré forfait après avoir été sélectionné. "Romelu a choisi de se concentrer sur son entraînement afin d'optimiser sa condition physique. La KBVB respecte sa décision et lui souhaite bonne chance", a expliqué la fédération belge de football.

Vincent Mannaert est malgré tout confiant pour la suite : "Je ne suis pas inquiet pour lui. Lukaku connaît parfaitement son corps. On sait tous à quel point il tient à l’équipe nationale. Il a envisagé de participer à ce stage, mais son objectif principal reste la Coupe du monde.

Il a dû faire un choix difficile, mais c’est certainement le bon : rester en Belgique pour s’entraîner de manière optimale. Ici, avec les déplacements, cela aurait été plus compliqué. Je suis convaincu qu’il sera prêt pour le Mondial."

Un retour au petit trot

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Romelu Lukaku revient petit à petit. Avec Naples, il se contente pour le moment d'entrées en jeu en fin de match, n'étant visiblement pas encore prêt à 100 %. Le 28 février dernier, il est d'ailleurs important de noter qu'il avait inscrit le but de la victoire de son équipe contre l'Hellas Vérone (1-2) en toute fin de match.