Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

Qui sera le prochain directeur sportif du RSC Anderlecht ? Le mystère reste entier. Un nom a été suggéré au club, mais rapidement écarté.

Dans un entretien récent accordé au Nieuwsblad, Kenneth Bornauw, CEO du RSC Anderlecht, a proné la patience : le club ne se fixait pas de deadline pour l'arrivée de son nouveau directeur sportif. Tout juste se doute-t-on, désormais, que cette arrivée sera finalisée avant celle d'un éventuel successeur à Jérémy Taravel.

Un ordre plus logique que ce qui était initialement prévu après le licenciement de Besnik Hasi. Mais qui sera donc le successeur d'Olivier Renard ? Plusieurs profils ont été mentionnés, mais les pistes sont écartées les unes après les autres. Ainsi, Nils Koppen, cité avec insistance, a été promu directeur sportif au FC Copenhague et ne viendra donc pas à Bruxelles.

Mitchell trop cher pour le RSC Anderlecht ?

Le Nieuwsblad nous apprend désormais que le bureau de recrutement Odgers, qui aide le Sporting dans sa recherche, a proposé un nom : celui de Paul Mitchell (44 ans), ex-conseiller stratégique du Cercle de Bruges de 2020 à 2023. L'Anglais est actuellement libre, et connaît notre championnat.

Le RSCA a écarté cette piste. Mitchell semble en effet hors de portée du club sur le plan budgétaire, ayant longuement travaillé à l'AS Monaco et récemment à Newcastle United en tant que directeur sportif. Paul Mitchell lui-même, dont l'entourage a été approché, ne souhaiterait pas revenir en Belgique.



On imagine l'arrivée du directeur sportif du RSC Anderlecht prévue pour les semaines ou mois à venir ; savoir ce qu'il en est concernant un éventuel ticket européen pourrait convaincre les sceptiques, et les aider à préparer l'été. Rien ne dit donc que la perle rare débarquera même avant la fin de la saison.