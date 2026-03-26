Voici les clubs belges les mieux gérés sur le long terme... et le Standard est dernier

Le Club de Bruges est le club belge le mieux classé dans une étude du CIES sur la gestion à long terme.

L'observatoire du football (CIES) a publié sur son site internet le classement mondial des clubs les mieux gérés sur le long terme. Cette étude s'appuie sur des données provenant de 55 pays différents.

Le Real Madrid, meilleur club du monde

"Ce classement repose sur un indice qui regroupe quatre points clés : le nombre de joueurs utilisés en championnat ces trois dernières années (plus il est bas, mieux c'est), le temps moyen passé par les joueurs actuels au sein de l'effectif, la durée moyenne de contrat qu'il leur reste, et leur âge moyen au moment de la signature (plus ils sont jeunes, mieux c'est)."

✨ l Le Club Brugge, le KRC Genk et le Cercle Brugge sont les clubs de JPL ayant la meilleure vision long terme (CIES)



Le Standard est le PIRE élève



Le CIES s'est basé sur 4 critères : le nombre de joueurs utilisés lors des 3 dernières années, la permanence moyenne dans… pic.twitter.com/SaxaOBsSOu — Ma Pro League (@MaProLeague) March 19, 2026

Une fois toutes ces données compilées, le Real Madrid en ressort comme le club le mieux géré au monde. Il obtient le score parfait de 100%, servant de référence pour classer toutes les autres équipes. Brentford et l'Athletic Bilbao complètent ce podium.

Le Club de Bruges, meilleur élève belge

Le premier club belge est le Club de Bruges, qui décroche une très belle 12e place. Il devance de justesse des clubs comme le Bayern Munich, Arsenal, le PSG ou Barcelone. Sur la scène nationale, il se place comme le meilleur élève.





Le KRC Genk et le Cercle de Bruges complètent le top 3 belge. Westerlo et l'Union Saint-Gilloise dépassent la barre des 70%. Tout en bas du classement, on retrouve le Standard, qui fait moins bien que La Louvière et Dender.