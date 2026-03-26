"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

Julien Duranville est revenu, au micro de la RTBF dans l'émission "Sur Le Grill", sur son départ d'Anderlecht pour rejoindre Dortmund fin 2023. Il a également été interrogé sur les rumeurs d'un retour en prêt dans le club bruxellois cet hiver.

Il ne regrette absolument pas son départ d'Anderlecht : "À refaire, je reprendrais la même décision : je n’ai aucun regret, je ne suis pas parti trop tôt comme certains ont pu le dire. Alors bien sûr, tout n’a pas été simple, mais ce que j’ai vécu m’a permis d’apprendre plein de choses… et très vite !

Je tire des leçons de ce que j’ai vécu et des erreurs commises, et tout cela m’aide comme joueur aujourd’hui et m’aidera encore dans ma carrière future."

Un retour à Anderlecht cet hiver a figuré dans les rumeurs, mais c'est finalement à Bâle qu'il a signé. "Je ne nie pas qu’il y a eu quelque chose, mais je ne peux ni ne veux en dire plus", a-t-il expliqué.

"Après, Anderlecht restera toujours mon club de cœur : c’est ma deuxième maison pour toujours. La décision à prendre était une décision compliquée, car il y a le choix du cœur… et ce qui est le meilleur pour ma carrière et pour moi, tout simplement. Il fallait trancher, en envisageant tous les scénarios possibles. Je ne veux pas en dire plus."

Julien Duranville capable de mieux

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Le jeune talent sait qu'il peut encore faire mieux : "Si je devais coter ma carrière jusqu’à présent, je mettrais 5 sur 10. Maximum 6. Parce que je sais très bien que je peux faire beaucoup, beaucoup mieux : ce qui est en moi n’est pas encore totalement sorti."