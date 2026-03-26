Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi soir. Le Diable Rouge et son épouse attendent un enfant.

"De mari et femme à maman et papa ! Ce que Dieu a commencé dans l'amour, il le bénit maintenant avec une nouvelle vie. Notre fils", a écrit Jérémy Doku en description de photos publiées avec son épouse sur Instagram.

L'épouse du Diable Rouge, Shireen, est enceinte de leur premier enfant. Les amoureux attendent un garçon. La révélation du sexe s'est tenue à l'Etihad Stadium, comme le montrent les photos partagées par les deux tourtereaux.

Un mariage cinq mois plus tôt

Il y a cinq mois, ils s'étaient mariés. Cela avait eu lieu au lendemain d'une victoire des Diables Rouges dans un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Pays de Galles. Le Belge avait demandé son épouse en mariage quelques mois plus tôt.

De nombreuses personnes ont réagi à cette annonce. "Félicitations à vous deux ! J'adore ! Dieu est bon", a réagi par exemple Francis Amuzu. Le compte officiel d'Anderlecht a également écrit un commentaire : "💜💜".





Cette publication a été partagée alors que le joueur belge était encore dans l'avion direction les États-Unis. L'équipe nationale belge s'apprête à disputer deux matchs amicaux lors de cette trêve internationale. D'abord face aux États-Unis à Atlanta ce samedi et ensuite contre le Mexique à Chicago mercredi prochain.