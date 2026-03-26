Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !
Deviens fan de Belgique! 2627

Romelu Lukaku a déclaré forfait pour le stage des Diables Rouges aux USA. Il devait donc faire son retour à Naples... où il était introuvable cette semaine.

Romelu Lukaku s'est-il encore mis dans une situation compliquée ? Ce mardi, la nouvelle tombait par surprise : le buteur du Napoli déclarait forfait pour la trêve internationale en cours, et n'accompagnerait pas les Diables Rouges aux USA. Un coup dur pour Rudi Garcia, qui aurait enfin aimé pouvoir compter sur son attaquant n°1.

La raison de ce forfait : Lukaku souhaite se concentrer sur sa revalidation à l'entraînement, et revenir le plus vite possible en pleine possession de ses moyens. Pour cela, on l'imaginait donc de retour le plus vite possible en Italie.

Sanctions à venir pour Romelu Lukaku ? 

Mais la presse transalpine nous apprend ce jeudi que Romelu Lukaku... n'est pas revenu à Naples. La Repubblica, entre autres, révèle ainsi que le Belge était attendu ce matin à Castel Volturno, centre d'entraînement des Partenopei, pour reprendre l'entraînement... mais était absent.

Une mauvaise surprise qui n'a pas plu au club. Romelu aurai en effet "décidé de rester sans permission toute la semaine en Belgique", affirme le quotidien italien, "et de poursuivre son entraînement à Anvers, au centre (Move To Cure, chez Lieven Maesschalck, nda) où Kevin De Bruyne était soigné". 

Lire aussi… "Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku
Le Napoli serait très mécontent de cette décision de son attaquant, et des sanctions disciplinaires pourraient suivre, affirme La Reppublica. Pas l'idéal alors que Lukaku doit déjà faire face à la concurrence de Rasmus Hojlund, et n'est donc pas assuré de sa place dans le onze après la trêve. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Romelu Lukaku

Plus de news

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

10:00
1
Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

12:20
1
Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

Un profil passé par la Belgique écarté par Anderlecht, qui cherche toujours son directeur sportif

15:30
"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

09:00
Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

15:00
Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois

13:30
"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

10:30
1
"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

12:00
Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

09:30
Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

14:00
Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

13:00
"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

12:40
Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

11:40
Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

11:20
"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

11:00
Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

08:00
Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

08:30
Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

07:40
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

07:20
2
De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

07:00
La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

06:40
Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

23:00
1
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

17:00
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

21:20
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

18:20
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30
🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

19:00
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

25/03

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved