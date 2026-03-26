Lukaku quitte les Diables... mais ne rentre pas à Naples : le club est furieux !

Romelu Lukaku a déclaré forfait pour le stage des Diables Rouges aux USA. Il devait donc faire son retour à Naples... où il était introuvable cette semaine.

Romelu Lukaku s'est-il encore mis dans une situation compliquée ? Ce mardi, la nouvelle tombait par surprise : le buteur du Napoli déclarait forfait pour la trêve internationale en cours, et n'accompagnerait pas les Diables Rouges aux USA. Un coup dur pour Rudi Garcia, qui aurait enfin aimé pouvoir compter sur son attaquant n°1.

La raison de ce forfait : Lukaku souhaite se concentrer sur sa revalidation à l'entraînement, et revenir le plus vite possible en pleine possession de ses moyens. Pour cela, on l'imaginait donc de retour le plus vite possible en Italie.

Sanctions à venir pour Romelu Lukaku ?

Mais la presse transalpine nous apprend ce jeudi que Romelu Lukaku... n'est pas revenu à Naples. La Repubblica, entre autres, révèle ainsi que le Belge était attendu ce matin à Castel Volturno, centre d'entraînement des Partenopei, pour reprendre l'entraînement... mais était absent.

Une mauvaise surprise qui n'a pas plu au club. Romelu aurai en effet "décidé de rester sans permission toute la semaine en Belgique", affirme le quotidien italien, "et de poursuivre son entraînement à Anvers, au centre (Move To Cure, chez Lieven Maesschalck, nda) où Kevin De Bruyne était soigné".

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Le Napoli serait très mécontent de cette décision de son attaquant, et des sanctions disciplinaires pourraient suivre, affirme La Reppublica. Pas l'idéal alors que Lukaku doit déjà faire face à la concurrence de Rasmus Hojlund, et n'est donc pas assuré de sa place dans le onze après la trêve.