Une rumeur ressurgit pour la... troisième année d'affilée à Anderlecht : est-ce la bonne ?

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Photo: © photonews

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Gonzalo Tapia : ce nom, les supporters du RSC Anderlecht le connaissent désormais. À trois reprises, le RSC Anderlecht a déjà eu le Chilien dans son viseur. Et ce n'est pas fini, à en croire la presse locale.

Il faut remonter à l'ère Fredberg pour retrouver les premiers signes d'intérêt du RSC Anderlecht pour Gonzalo Tapia. L'ailier droit figurait déjà en bonne place sur les tablettes mauves, mais aucun accord n'avait été trouvé durant l'été 2024.

L'ailier chilien était alors jugé trop cher. À ce moment-là, il évoluait encore à l'Universidad Católica, qui l'a finalement vendu à River Plate durant l'hiver 2024-2025. Et l'intérêt ne s'est pas éteint : Anderlecht s'est de nouveau renseigné durant l'été 2025, puis encore lors du dernier mercato hivernal, du moins à en croire la presse locale.

Le RSC Anderlecht continuerait d'ailleurs à suivre Gonzalo Tapia. C'est désormais le média brésilien RTI Esporte qui assure que le club bruxellois se serait informé en vue d'un possible transfert l'été prochain, alors que le joueur bénéficie de peu de temps de jeu au Brésil.

Le RSC Anderlecht vise toujours Gonzalo Tapia, aujourd'hui à São Paulo

Gonzalo Tapia évolue en effet désormais à São Paulo. Il est sous contrat jusqu'en juin 2029 et, avec une valeur marchande estimée à deux millions d'euros selon Transfermarkt, il serait meilleur marché aujourd'hui qu'à l'époque des premières rumeurs l'envoyant au Lotto Park. 

À 23 ans, l'ailier chilien compte déjà huit sélections avec l'équipe nationale. São Paulo l'avait déjà loué l'an dernier depuis River Plate et l'a désormais acquis définitivement. Reste à savoir s'il y a un fond de vérité à ce véritable serpent de mer des mercatos anderlechtois. 

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