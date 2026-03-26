Ces anciennes sensations de Pro League rêvent de la Coupe du Monde : qui s'emparera des derniers tickets ?

Ce soir, très tard, les barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026 commenceront : à 23h, la Bolivie affronte le Suriname et à 4h, la Nouvelle-Calédonie défie la Jamaïque. Il y aura des têtes connues lors des deux matchs.

Bolivie - Suriname : la connexion Chery-Kerk au Mondial ?

C'est en réalité un duel continental que ce match entre la Bolivie et le Suriname : l'ancienne colonie néerlandaise fait partie de la CONCACAF, soit la zone des Amériques centrale, du Nord et des Caraïbes, mais est géographiquement bel et bien en Amérique du Sud.

Pour des raisons culturelles mais aussi de niveau, le Suriname est cependant bel et bien membre de la CONCACAF - et n'aurait probablement jamais réussi à se hisser parmi les tickets qualificatifs via la zone CONMEBOL. Reste désormais à prouver face à la Bolivie que sur un match, les Jaguars peuvent le faire.

Et si du côté de la Bolivie, il n'y a pour ainsi dire aucune tête connue du public belge, c'est autre chose dans la sélection du Suriname. Nous vous avons parlé de Jahnilo Wiegel, gardien de Houtvenne en D1 VV. Mais Tjaronn Chery (ex-Antwerp), Werner Hahn (ex-Anderlecht), Stefano Denswil (ex-Bruges) mais aussi et surtout Gyrano Kerk, actuellement à l'Antwerp, sont eux aussi de la partie.

Une belle équipe, renforcée par de nombreux joueurs nés et formés aux Pays-Bas. Le vainqueur de ce duel, qui se tient donc à 23h heure belge, affrontera ensuite l'Irak le 31 mars prochain, toujours à Monterrey.





Nouvelle-Calédonie - Jamaïque : Leon Bailey présent, pas les Montois

Le petit poucet de ces barrages, c'est la Nouvelle-Calédonie : 150e au classement mondial, l'archipel français - ce qui pourrait donc permettre à la France d'être... doublement représentée à la Coupe du Mond en cas d'exploit néo-calédonien - compte beaucoup de joueurs amateurs dans ses rangs, évoluant pour la plupart au pays ; les rares joueurs issus d'Europe sont généralement issus des divisions inférieures françaises.

En face, une Jamaïque nettement plus compétitive, 70e mondiale, et largement favorite. Si les deux joueurs jamaïcains du RAEC Mons ne figurent pas dans la sélection, on y retrouve un ancien de Pro League : Leon Bailey, leader technique de la sélection (39 matchs, 7 buts) qu'il a boudée pendant un temps mais doit désormais emmener vers la Coupe du Monde. Pour ça, il faudra, après la Nouvelle-Calédonie, affronter la République Démocratique du Congo - où là, on ne compte pas les Belges d'origine et Belgicains !