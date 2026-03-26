Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?

Muzamel Rahmat
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Bounida, El Khannous, Talbi... Pourquoi la Belgique perd ses pépites au profit du Maroc ?
Photo: © photonews

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Avec Rayane Bounida, la Belgique perd encore un talent au profit du Maroc. Une situation qui relance le débat sur la manière dont l'Union belge gère ces dossiers.

Rayane Bounida a annoncé il y a quelques jours que son cœur penchait pour le Maroc. La pépite de l'Ajax Amsterdam suit l'exemple de nombreux autres Belges d'origine marocaine.

Chemsdine Talbi, Ali Maamar, Bilal El Khannous, Anass Zaroury, Zakaria El Ouahdi... La liste est longue. Tous ces joueurs sont nés et ont été formés en Belgique, mais tous ont fini par choisir le Maroc.

L'Union belge affiche une position très claire

La fédération belge de football a un avis tranché sur la question. "Nous ne retenons que les joueurs qui veulent jouer pour la Belgique", explique Vincent Mannaert. "Sinon, nous ne poursuivons pas avec eux."

Le Maroc fait beaucoup plus d'efforts pour attirer ces jeunes talents. "Au Maroc, on vous déroule le tapis rouge", confie Mohamed Achahbar (le père de Zakaria El Ouahdi) dans Het Laatste Nieuws. "Les parents sont invités, le projet leur est présenté... La différence avec la fédération belge est énorme."

Lire aussi… Le Maroc l'annonce en grande pompe : Rayane Bounida a été rappelé pour la première fois
Mais ce n'est pas tout. La fédération marocaine verse des primes de match intéressantes aux jeunes internationaux. "Même s'ils insistent sur le fait que le Maroc doit être un choix du cœur. Ils ne veulent pas de joueurs qui viennent uniquement pour l'argent."

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