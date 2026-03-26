Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

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Anderlecht cherche depuis plus d'une décennie le successeur de Romelu Lukaku. Un attaquant issu de son propre centre de formation, capable de marquer les yeux fermés. Et il se pourrait bien que le club tienne enfin ce profil, même s'il reste encore du travail.

Anderlecht connaît depuis des années un déséquilibre dans sa formation. À Neerpede, les ailiers, milieux et arrière droits sortent presque à la chaîne, mais d’autres profils restent bien plus rares, voire exceptionnels. En défense centrale, Zeno Debast est d’ailleurs le seul à s’être réellement imposé en équipe première après être passé par le centre de formation.

En attaque, le constat est encore plus frappant. Romelu Lukaku reste en effet le dernier vrai avant-centre issu de Neerpede à avoir percé au plus haut niveau. Le club cherche depuis longtemps à mettre fin à cette anomalie, sans réel succès jusqu’ici. Mais désormais, un jeune profil suscite de vrais espoirs en interne.

Terry Van De Ven est très prometteur

Il s’agit de Terry Van De Ven. Anderlecht reste toutefois prudent avec l’attaquant de 17 ans, freiné à plusieurs reprises par des blessures. Sur le terrain, il s’est néanmoins forgé une réputation de finisseur froid et efficace : un joueur qui a besoin de peu d’occasions pour marquer, doté d’un physique solide et d’une belle vitesse.

Des qualités essentielles pour un numéro 9. Terry Van De Ven avait déjà eu l’occasion de goûter aux RSCA Futures la saison dernière, mais c’est surtout cette saison qu’il a commencé à accumuler davantage de temps de jeu en Challenger Pro League. Et là aussi, il se montre efficace : en 990 minutes, il a déjà inscrit six buts. À seulement 17 ans, face à des défenses rugueuses de D1B, cela n’a rien d’anodin.

Anderlecht l’avait repéré dès ses 11 ans à Genk, séduit par son sens du but. De son côté, le jeune attaquant se reconnaît volontiers dans le profil de Romelu Lukaku : "Je suis capable de garder le ballon, je suis rapide et je marque facilement, mais évidemment, j’ai encore beaucoup de travail."

Avec les conseils de Romelu Lukaku

À Neerpede, Romelu Lukaku lui-même a déjà donné quelques conseils au jeune buteur, notamment sur son placement et sur la manière d’exploiter les petits avantages face aux défenseurs. Reste à voir si Terry Van De Ven parviendra réellement à franchir le cap. Tout dépendra de la progression qu’il pourra afficher au cours de l’année à venir.

Entre-temps, il est devenu le premier avant-centre des RSCA Futures. À lui désormais de confirmer cette place dans la durée. Sous contrat jusqu’en 2028, Anderlecht s’est en tout cas laissé le temps de continuer à le façonner.

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