L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat
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L'Italie s'en sort et n'est plus qu'à un match du Mondial

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Finie la malédiction ? La Squadra Azzurra écarte l'Irlande du Nord et rejoint la Bosnie en finale des barrages.

L'Italie a dû patienter, mais elle verra bien la finale. Opposée à l'Irlande du Nord à Bergame, la Squadra Azzurra a fini par s'imposer 2-0 et poursuit sa route dans ces barrages pour la Coupe du monde.

Une victoire importante, presque nécessaire, pour un pays marqué par ses dernières désillusions. Cette fois, Gennaro Gattuso avait pour tâche de remettre son équipe en confiance.

Malgré une nette domination et beaucoup de présence dans le camp adverse, la Squadra Azzurra a manqué de justesse dans le dernier geste. L'Irlande du Nord est restée bien en place et a cru pouvoir tenir.

Il a fallu attendre l'heure de jeu pour voir les Italiens respirer. Sandro Tonali a débloqué la situation à l'entrée de la surface et Moise Kean a fait le break à dix minutes de la fin de la rencontre.

Le Pays de Galles n'ira pas au Mondial


L'Italie jouera sa place pour le Mondial en finale de barrage. Et ça sera contre la Bosnie-Herzégovine, qualifiée aux tirs au but face au pays de Galles à Cardiff.

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