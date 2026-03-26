Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Romelu Lukaku n'a pas accompagné les Diables Rouges aux États-Unis et est retourné à Naples pour y travailler individuellement sa condition physique. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations, aussi bien en Belgique qu'en Italie, sur son état de forme et son avenir.

En Belgique, l’inquiétude grandit à l’approche de la Coupe du monde, tandis qu’en Italie, les spéculations autour du rôle de Romelu Lukaku à Naples se multiplient. L’attaquant a très peu joué cette saison après une lourde blessure aux ischio-jambiers et doit actuellement se contenter d’un temps de jeu limité.

Pourtant, Lukaku s’était récemment montré décisif avec un but victorieux tardif contre l’Hellas Vérone. Mais lors des rencontres suivantes face à Lecce et Cagliari, il est resté sur le banc. Une situation qui a visiblement nourri sa frustration.

Après concertation avec le sélectionneur Rudi Garcia, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de ne pas l’emmener en stage. Médicalement, il n’y aurait plus de problème, mais à Naples, on souhaite continuer à le préparer au mieux.

Romelu Lukaku pourrait même devenir le deuxième attaquant de Naples

Dans le même temps, la concurrence s’intensifie à Naples. Rasmus Højlund impressionne et semble prêt à revendiquer un rôle plus important. Vu son jeune âge et ses bonnes prestations, il représente une alternative sérieuse, ce qui met davantage de pression sur la place de Lukaku. Tout porte à croire que Naples lèvera également son option d’achat, ce qui pourrait faire du Diable Rouge le deuxième attaquant dans la hiérarchie.

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L’avenir de Romelu Lukaku reste donc incertain. Un départ n’est pas à exclure, même si son salaire élevé limite les possibilités. Alors que des clubs d’Arabie saoudite et de Turquie restent attentifs à sa situation, certains supporters d’Anderlecht continuent de rêver d’un retour, surtout après l’avoir récemment vu à Neerpede pour regarder son fils.