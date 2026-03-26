Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?

Entre doutes et incertitudes : quel avenir pour Romelu Lukaku ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romelu Lukaku n'a pas accompagné les Diables Rouges aux États-Unis et est retourné à Naples pour y travailler individuellement sa condition physique. Une décision qui suscite de nombreuses interrogations, aussi bien en Belgique qu'en Italie, sur son état de forme et son avenir.

En Belgique, l’inquiétude grandit à l’approche de la Coupe du monde, tandis qu’en Italie, les spéculations autour du rôle de Romelu Lukaku à Naples se multiplient. L’attaquant a très peu joué cette saison après une lourde blessure aux ischio-jambiers et doit actuellement se contenter d’un temps de jeu limité.

Pourtant, Lukaku s’était récemment montré décisif avec un but victorieux tardif contre l’Hellas Vérone. Mais lors des rencontres suivantes face à Lecce et Cagliari, il est resté sur le banc. Une situation qui a visiblement nourri sa frustration.

Après concertation avec le sélectionneur Rudi Garcia, il a été décidé de ne prendre aucun risque et de ne pas l’emmener en stage. Médicalement, il n’y aurait plus de problème, mais à Naples, on souhaite continuer à le préparer au mieux.

Romelu Lukaku pourrait même devenir le deuxième attaquant de Naples

Dans le même temps, la concurrence s’intensifie à Naples. Rasmus Højlund impressionne et semble prêt à revendiquer un rôle plus important. Vu son jeune âge et ses bonnes prestations, il représente une alternative sérieuse, ce qui met davantage de pression sur la place de Lukaku. Tout porte à croire que Naples lèvera également son option d’achat, ce qui pourrait faire du Diable Rouge le deuxième attaquant dans la hiérarchie.

Lire aussi… "Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku
L’avenir de Romelu Lukaku reste donc incertain. Un départ n’est pas à exclure, même si son salaire élevé limite les possibilités. Alors que des clubs d’Arabie saoudite et de Turquie restent attentifs à sa situation, certains supporters d’Anderlecht continuent de rêver d’un retour, surtout après l’avoir récemment vu à Neerpede pour regarder son fils.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Romelu Lukaku

Plus de news

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

"Je ne suis pas inquiet" : Vincent Mannaert optimiste pour Romelu Lukaku

10:00
1
"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

"Lukaku lui disait de l'appeler, mais il n'osait pas" : Lucas Stassin a pu compter sur un soutien de taille

09:00
"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

"Je ne nie pas qu'il y ait eu quelque chose" : Julien Duranville évoque les rumeurs d'un retour à Anderlecht

12:40
Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

13:00
"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

10:30
1
"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

"J'y crois encore" : Julien Duranville pense toujours à la Coupe du monde 2026

12:00
Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

Jérémy Doku annonce une heureuse nouvelle : "De mari et femme à maman et papa"

09:30
Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

Enfin un pur produit de Neerpede au poste de buteur ? Anderlecht y croit

11:40
Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

Carl Hoefkens proche d'un licenciement ? Un entraîneur belge en lice pour éventuellement le remplacer

11:20
"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

"On ne peut pas simplement refuser" : un cadre de Manchester City vers un transfert au Real Madrid ?

11:00
Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

Le Real Madrid a-t-il vraiment ausculté le mauvais genou ? Kylian Mbappé met les choses au clair

08:00
Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

Deux records impressionnants pourraient être atteints par le Bayern de Vincent Kompany

08:30
Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

Les limites du vote du public ? DAZN dévoile une équipe-type aux allures de Club de Bruges

07:20
1
Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

Quatre millions, aucun but et... saison finie pour une recrue d'Anderlecht ?

21:00
Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

Sébastien Pocognoli connaît sa sanction après son carton rouge reçu face à l'OL

07:40
Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

Une minute de temps de jeu en un mois mais une nouvelle chance chez les Diables ? Le dilemme de Rudi Garcia

20:40
Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

Bonne nouvelle à l'Antwerp : un blessé de longue durée a fait son retour en amical

06:40
De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

De la D1 Amateurs à la Coupe du Monde ? "Sûrs à 1000% qu'on va se qualifier"

07:00
La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

La FIFA officialise : Rayane Bounida n'est plus Belge... et il n'est pas le seul à changer de sélection

22:30
Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

Un jeune Mauve et un jeune Brugeois lancent parfaitement la campagne des U17 pour l'Euro 2026

18:20
Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

Le fils de Cristiano Ronaldo en test dans l'un de ses anciens clubs

23:00
1
🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

🎥 Mihajlo Cvetković inscrit un but exceptionnel avec la Serbie U19

19:00
Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

Non, Roméo Lavia n'a pas décliné de sélection : la mise au point de Gill Swerts

22:00
"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

"L'une des soirées de football les plus folles de ma vie" : Zeno Debast a vécu un moment inoubliable

17:00
Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

Un ancien joueur de l'Antwerp se confie sur sa vie en zone de guerre : "En journée, je n'ai pas vraiment peur"

21:20
Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

Après une expérience à l'étranger, un Belge redevient directeur sportif chez nous

21:40
Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

Plusieurs pays africains quasi-privés de supporters à la Coupe du Monde 2026 ?

20:20
📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

📷 L'avion des Diables Rouges a décollé vers les États-Unis

16:00
Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

Pas de gros salaires à l'Union, mais des primes importantes : voici combien pourraient gagner certains joueurs

20:00
Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

Mehdi Bayat sanctionné pour ses critiques sur l'arbitrage après Charleroi-Bruges

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/03: Nsimba

18:00
Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

Le Standard deuxième meilleure défense mais impuissant de la tête : les chiffres fous de la phase régulière

18:40
"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

"Sur ça, je ne pense pas qu'on ait énormément à envier à certaines autres équipes"

14:20
Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

Anderlecht prêt à recruter un jeune talent du Borussia Dortmund ?

17:30
Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

Le CEO de l'Union belge, Peter Willems, ne se déplacera pas aux États-Unis : son papa est décédé

13:59
C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

C'est officiel : le Standard tient son premier transfert pour la saison 2026-2027

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 La Gantoise La Gantoise
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-0 Antwerp Antwerp
FC Bruges FC Bruges 4-1 KV Malines KV Malines
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved