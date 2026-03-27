L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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L'expérience ou l'avenir ? Rudi Garcia devra faire un choix très important
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Les matchs contre les USA et le Mexique vont servir de test. Avec l'absence de Courtois, une question brûle les lèvres : qui sera le numéro deux ?

On va mettre Maarten Vandevoordt de côté, car sans la blessure de Thibaut Courtois, il ne serait pas là. La place de numéro deux se joue entre Matz Sels (34 ans) et Senne Lammens (23 ans). Un choix important, car on ne sait pas ce qu'il peut arriver à Courtois avant la Coupe du monde.

Lammens, le futur numéro 1 ?

Matz Sels a longtemps été dans l'ombre de Courtois et de Simon Mignolet. Après le départ de ce dernier, il a eu sa chance et a répondu présent, parfois de manière presque parfaite. Il compte 12 sélections, mais n'a jamais joué dans un grand tournoi, malgré sa présence dans le groupe depuis 2015.

En face, il y a Senne Lammens. Depuis son transfert à Manchester United, il reçoit beaucoup d'éloges en Angleterre. Il a joué un rôle important dans la solidité défensive du club, actuellement bien placé en championnat et en route vers la Ligue des champions.

Des chiffres proches, des contextes différents

Les statistiques des deux gardiens sont très proches : 24 matchs et 31 buts encaissés pour Sels, 25 matchs et 32 buts encaissés pour Lammens. La différence, c'est le contexte. L'un lutte pour le maintien, l'autre joue les premières places en Premier League.

Expérience contre avenir

Choisir Sels, ce serait miser sur l'expérience. Opter pour Lammens, ce serait penser à l'avenir. Car beaucoup estiment que l'ancien gardien de l'Antwerp deviendra le numéro 1 après la retraite internationale de Courtois.

Mais il y a un autre élément qui compte. Sels n'a jamais refusé une sélection, même lorsqu'il savait qu'il ne jouerait pas. Il a toujours répondu présent, sans chercher d'excuse, même pour les longs déplacements.

Une décision importante à venir

Pour Sels, ce sera le dernier grand tournoi. Les matchs amicaux face aux États-Unis et au Mexique pourraient donner une indication : celui qui joue pourrait être le numéro deux... voire plus si Courtois venait à manquer.

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