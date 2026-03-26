Un cadre du PSG vers un transfert à Arsenal ? Il pourrait entrer en concurrence avec Leandro Trossard

Arsenal veut frapper fort sur le marché des transferts cet été. Le club londonien travaille déjà activement à la mise en place d'un plan ambitieux pour renforcer son effectif. Le nom de Khvicha Kvaratskhelia ressort.

Khvicha Kvaratskhelia figure tout en haut de la liste des priorités d’Arsenal selon Miguel Delaney, rédacteur en chef chez The Independent. En interne, l’ailier du Paris Saint-Germain serait considéré comme la cible numéro un pour apporter davantage de qualité au secteur offensif.

L’entourage de l’international géorgien serait ouvert à une arrivée en Premier League, de quoi entretenir l’espoir chez les Gunners. Un dossier qui s’annonce toutefois compliqué, puisque le PSG n’a aucune réelle raison de se séparer d’un de ses joueurs majeurs, même si le principal intéressé ne serait pas fermé à cette idée.

Sous contrat pour encore plusieurs années à Paris, Kvaratskhelia est estimé à environ 90 millions d’euros. Et le club de la capitale, soutenu par ses propriétaires qataris, est réputé pour se montrer particulièrement dur en négociations.

Arsenal doit d’abord vendre

Du côté d’Arsenal, on sait donc qu’il faudra d’abord faire de la place, à la fois dans l’effectif et dans le budget. Un gros départ semble presque indispensable avant de pouvoir accélérer concrètement sur la piste menant au dribbleur géorgien.



Si le dossier Kvaratskhelia devait finalement s’avérer trop complexe, une alternative existerait déjà avec Julián Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid. Là aussi, le coût du transfert s’annonce élevé, ce qui promet un été important en décisions pour Arsenal. Si l'ailier gauche géorgien venait à rejoindre Arsenal, il entrerait directement en concurrence avec le Diable Rouge Leandro Trossard.