Un joueur du KV Malines remporte un trophée particulier en Flandre

Nacho Miras a été mis à l'honneur au nord du pays. Le gardien de but du KV Malines a été élu Gouden Croc (crocs d'or), un trophée mis en place par l'émission MidMid récompensant le meilleur joueur du championnat hors du G5.

Le podcast MidMid, organisé par la chaîne néerlandophone Play Sports, organise depuis plusieurs saisons maintenant un vote du public pour élire le "Gouden Croc", soit le croc d'or (en référence à la fameuse chaussure en plastique devenue accessoire à la mode, et au Soulier d'Or).

Ce trophée récompense le meilleur joueur du championnat n'étant pas issu de l'une des grandes équipes du championnat - en théorie, ne jouant donc pas pour le fameux "G5", où n'est plus comptabilisé le Standard, en conséquence de quoi Marlon Fossey était cette fois nominé.

Nacho Miras récompensé

Après plusieurs tours de vote, c'est un joueur du KV Malines qui a été sacré, en finale face à Ryotaro Ito, milieu de terrain de Saint-Trond. Nacho Miras, le portier des Sang & Or, a remporté le Gouden Croc. Il succède à un autre Malinois : Daam Foulon.

De Muur van Malinwa heeft het gedaan! Nacho Mirás bezorgt KV Mechelen een tweede Gouden Croc in de clubgeschiedenis! 👏 @MIDMIDpodcast pic.twitter.com/4zlqC33rSn — Play Sports (@playsports) March 25, 2026

Nacho Miras a par ailleurs été récompensé à titre individuel par une place dans le Onze de la saison selon DAZN, mais aussi dans notre propre équipe-type de la phase classique. Le portier espagnol a été l'un des meilleurs gardiens de Belgique cette saison.





Jusqu'ici, le palmarès du Gouden Croc, trophée créé en 2021, se compose de Dante Vanzeir (Union), Mathieu Maertens (OHL), Aboubakary Koita (STVV), Daam Foulon et donc Nacho Miras (Malines).