"Le test idéal" : les Diables Rouges veulent envoyer un signal fort avant le Mondial

Les Diables Rouges préparent le Mondial avec un stage aux États-Unis et deux matchs face aux USA et au Mexique. Charles De Ketelaere veut gagner.

Charles De Ketelaere est très clair, les Diables Rouges veulent absolument gagner leurs matchs amicaux. Gagner permet de créer une bonne ambiance dans le groupe. Et cet état d'esprit est essentiel avant un grand tournoi.

Pour le moral du groupe

"On prépare le match et je pense que les États-Unis sont un bon adversaire. C'est le test idéal pour voir où on en est en tant qu'équipe, surtout que c'est notre dernière ligne droite avant le Mondial", explique Charles De Ketelaere.

"La Coupe du Monde approche et cette semaine est parfaite pour renforcer les liens du groupe. On ne voit pas ces matchs comme de simples amicaux. Gagner fait du bien."

Une ambiance au top

"L'ambiance est excellente, on sent que le groupe est très soudé. C'est un point très positif, mais on a aussi besoin de jouer ensemble pour trouver nos marques sur le terrain. C'est là que ces matchs deviennent importants."

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"Le Mondial, c'est spécial. Il y a tellement de pays et on sent que tout le monde attend ça avec impatience, même à l'étranger." conclu le joueur de l'Atalanta.