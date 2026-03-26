Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Arsenal doublé ? Des clubs allemands s'activent pour un joueur du Club de Bruges

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Le Club de Bruges devra batailler sur tous les fronts cet été. Plusieurs cadres attirent déjà l'attention de grands clubs européens.

Joel Ordonez, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Christos Tzolis... Les joueurs du Club de Bruges attirent énormément l'attention. Les Blauw en Zwart vont devoir se battre cet été pour espérer garder certains de leurs talents à bord.

La valeur de Tresoldi grimpe à 13 millions d'euros

Les grands clubs frappent de plus en plus fort à la porte. Il y a une semaine, on apprenait l'intérêt d'Arsenal pour Tresoldi. L'attaquant impressionne pour sa toute première saison en Belgique.

Avec 13 buts et 3 assists au compteur, l'Allemand né en Italie réalise une superbe saison. Sa cote vient de grimper à 13 millions sur le site spécialisé Transfermarkt.

Arsenal, Dortmund et Leverkusen sur le coup

En plus d'Arsenal, des cadors allemands comme le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen sont sur ses rangs. Selon Ekrem Konur, ces deux géants de la Bundesliga sont très intéressés, tout comme certains clubs italiens.


Les prétendants commencent à se multiplier. Tresoldi pourrait rapporter plus de 20 millions d'euros au Club de Bruges en cas de transfert.

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