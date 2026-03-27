Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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Stankovic va retourner à l'Inter : le Club de Bruges pourrait perdre Ordoñez... mais pas à n'importe quel prix
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L'Inter Milan va rapatrier Aleksandar Stankovic. Mais le club italien espère convaincre un autre joueur important du Club de Bruges.

La Gazzetta dello Sport affirme que l'Inter Milan va activer l'option de rachat d'Aleksandar Stankovic. Le milieu de terrain de 20 ans devrait quitter le Club de Bruges après une seule saison au Jan Breydel pour retourner au Stadio Giuseppe Meazza.

L'information n'a pas encore été confirmée officiellement par l'un des trois camps, mais ça ne devrait plus tarder. Le quotidien sportif italien se trompe en général très rarement sur ce type de dossier.

L'Inter veut frapper deux fois

Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. L'Inter aimerait profiter de ses bonnes relations avec le Club de Bruges pour tenter d'attirer Joel Ordoñez à Milan. Un dossier qui s'annonce bien plus compliqué.

Le club italien avait essayé de recruter le défenseur équatorien l'été dernier, au moment où le transfert de Stankovic se bouclait. Mais Dévy Rigaux avait refusé de le laisser partir.

Une concurrence venue d'Angleterre


le Club attend au moins 50 millions d'euros pour le défenseur équatorien. De plus, l'Inter doit faire face à la concurrence de clubs anglais. Et sur le plan financier, la Premier League a beaucoup plus de répondant...

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