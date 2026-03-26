"Le coach a fait du bon travail" : Vincent Mannaert salue Rudi Garcia

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S'il s'est exprimé sur Romelu Lukaku, Vincent Mannaert, le directeur technique de l'Union belge, s'est également exprimé sur l'objectif des matchs amicaux des Diables Rouges contre les États-Unis et le Mexique au micro de la RTBF. Il se dit aussi satisfait du travail Rudi Garcia.

La Belgique affrontera les États-Unis à Atlanta ce samedi. Une autre rencontre face au Mexique se tiendra, elle, mercredi prochain dans la nuit. Ce sont des matchs de préparation en vue de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Belgique va donc affronter deux des pays organisateurs du prochain Mondial.

Mais alors, pourquoi un tel stage ? "Ce stage a été organisé pour plusieurs raisons. Il y a un objectif financier pour la fédération, mais aussi un objectif sportif pour l’équipe.

Les joueurs vont affronter deux adversaires aux styles différents, évoluer dans le pays où se déroulera la Coupe du monde et renforcer l’esprit d’équipe, à deux mois et demi de l’événement."

Vincent Mannaert à propos de Rudi Garcia

Rudi Garcia a choisi de reprendre de jeunes joueurs. Nathan De Cat, Lucas Stassin et Mika Godts ont été appelés pour la toute première fois. Une bonne chose selon Vincent Mannaert : "Le coach a fait du bon travail. Il est important de trouver le bon équilibre entre joueurs d’expérience et jeunes talents. Nous continuons à former des talents en Belgique, ce qui est très positif."


Le tacticien français donne la possibilité à de jeunes joueurs de montrer ce dont ils sont capables. Ceux-ci pourraient d’ailleurs jouer gros en vue d’une éventuelle sélection pour le Mondial 2026.

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