L'Italie tremble avant son barrage : "Le match le plus important de ma carrière"

Ce jeudi soir, l'Italie affronte l'Irlande du Nord en barrages pour la Coupe du Monde 2026. L'échec est impensable, la Squadra ayant déjà manqué les deux Mondiaux précédents.

La Coupe du Monde sans l'Italie ? Pendant longtemps, ça paraissait impensable. La Squadra est la deuxième équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition, et a encore soulevé le trophée en 2006. Mais en 2018 comme en 2022, l'Italie a raté le plus grand rendez-vous du football mondial.

Un échec d'autant plus surprenant qu'entre ces deux tournois, l'Italie... a remporté l'Euro 2020, emmenée par ce qu'il restait d'une génération de champions. Depuis, c'est une traversée du désert, avec une deuxième Coupe du Monde manquée, un 8e de finale à l'Euro 2024 et deux médailles de bronze en Nations League.

Gennaro Gattuso ressent la pression

Cette fois encore, l'Italie a manqué la qualification directe pour la Coupe du Monde et devra donc passer par les barrages. Elle reçoit l'Irlande du Nord ce jeudi soir, et la pression est clairement sur Gennaro Gattuso et ses hommes. "C'est le match le plus important de ma carrière", reconnaît d'ailleurs sans ambages le sélectionneur italien.

"Je ressens cette pression et cette responsabilité depuis le premier jour. Chaque matin depuis 7 mois maintenant, j'entends ces mots : "emmène-nous au Mondial". Je m'y suis préparé", assure Gattuso, qui a connu la pression du plus haut niveau quand il évoluait en club.



L'Italie part bien sûr favorite ce soir, mais se méfie. "Il faut entrer sur le terrain sans jamais sous-estimer l'Irlande du Nord. Pourquoi sont-ils là ? Parce qu'ils ont une envie folle sur chaque ballon, tu ne peux pas ne pas respecter cela. C'est ça que j'ai dit à mes joueurs", a pointé Gennaro Gattuso.