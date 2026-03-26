Alerte rouge pour plusieurs clubs belges : un tiers des clubs professionnels dans l'attente

C'est le grand soulagement pour une partie du football belge, mais une angoisse totale pour l'autre. Le verdict des licences vient de tomber.

C'est le moment de vérité pour le football belge. La Commission des licences a rendu son premier verdict. 23 clubs sont tranquilles pour la saison prochaine, mais 11 autres se retrouvent en seconde session.

Parmi les mauvais élèves du jour, on retrouve Zulte Waregem, Dender et le RWDM Brussels. D'autres formations comme le RFC Liège, Lommel, Eupen, l'Olympic Charleroi et les Francs Borains doivent compléter leur dossier. Les prochaines semaines seront donc décisives.

C'est aussi les montagnes russes dans les divisions amateurs. Si Mons et Virton ont fait le job et sont en règle, Hasselt, Roulers et Tubize-Braine devront patienter. Belisia Bilzen doit abandonner ses rêves de montée à cause d'un stade qui ne répond pas aux normes.

Les 23 qui dorment sur leurs deux oreilles

En plus du Standard de Liège et de l'Antwerp, les ténors du championnat sont tranquilles. L'Union, le Club de Bruges, Anderlecht, Genk, la Gantoise, le Cercle, Malines, Saint-Trond, Westerlo, Charleroi et OHL ont tous reçu leur licence, tout comme le promu La Louvière.



En Challenger Pro League aussi, plusieurs clubs peuvent souffler. Beveren, Courtrai, le Beerschot, le Patro, Lokeren, Lierse et Seraing ont reçu le feu vert.