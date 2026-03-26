Pourquoi les Diables Rouges préparent-ils le Mondial aux États-Unis ?

Les Diables Rouges sont aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde. Un gros déplacement, loin de la Belgique.

Les Diables Rouges ont mis le cap sur les États-Unis pour une tournée de préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Deux matchs amicaux les attendent : un premier face aux États-Unis, puis un second contre le Mexique.

Un choix qui peut être surprenant au premier abord, mais qui n'a rien d'un hasard. Le prochain Mondial se disputera en Amérique du Nord, avec les États-Unis, le Mexique et le Canada comme pays hôtes.

Mais au final, qui paie pour un tel déplacement ? On se doute qu'envoyer toute une sélection à l'autre bout du monde coûte une fortune. Mais selon Alain Courtois, ancien secrétaire général de l'Union belge, l’opération est loin d'être une mauvaise affaire.

Tout pris en charge ?

Interrogé par la RTBF, Courtois estime que l'Union belge a intérêt à accepter ce type de déplacement. "Je trouve que la fédération joue bien le coup. Elle sait que, comme pour toutes les autres nations, cette Coupe du Monde va lui coûter beaucoup d'argent. Elle se compense sur des matchs amicaux où elle est demandée et payée."



L'ancien secrétaire poursuit en expliquant que ce genre d'invitation ne se limite pas au match. "Dans ce cas-là, on s'occupe aussi de la loger et de tous les à-côtés évidemment. Aujourd'hui, la fédération est en mesure de poser ces conditions pour venir. À l'époque, ce n'était pas le cas. On devait solliciter les matchs amicaux nous-mêmes."