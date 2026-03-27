🎥 La France s'offre le Brésil en match amical : le fil du match

Ce jeudi soir, un match amical entre le Brésil et la France était au programme. Les Bleus se sont imposés sur le score de 1-2 au Gillette Stadium de Foxborough.

Ce sont les hommes de Didier Deschamps qui ont ouvert la marque en première période. Kylian Mbappé a planté son 56e but en sélection, à savoir seulement un de moins que le recordman Olivier Giroud, suite à une passe en profondeur d'Ousmane Dembélé pour le Français, qui a lobbé Ederson (32e, 0-1).

Dans le second acte, les Bleus ont doublé la mise. Michael Olise a trouvé Hugo Ekitike en profondeur dans le grand rectangle sur le côté gauche. Le buteur de Liverpool a marqué d'un petit ballon piqué (65e, 0-2).

Ce but intervient 10 minutes après l'expulsion de Dayot Upamecano. Le défenseur central de l'équipe de France a été contraint de quitter le terrain après une faute sur Wesley juste avant l'entrée de la surface de réparation. Dans un premier temps jauni, le joueur du Bayern a été expulsé après vérification de la VAR.

Réduction de l'écart du Brésil

Le Brésil est finalement parvenu à réduire l'écart. Danilo s'est chargé d'un coup franc excentré côté gauche. Casemiro puis Luiz Henrique ont ensuite dévié le ballon, qui a terminé dans les pieds de Bremer. Le défenseur a facilement conclu (78e, 1-2).



Le score est ensuite resté inchangé. Les Français se sont imposés dans cette rencontre amicale de préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Ce dimanche, l'équipe de France affrontera la Colombie tandis que le Brésil se frottera à la Croatie mercredi prochain.