Il n'y aura pas de "deuxième équipe de France" au Mondial : voici les finales des barrages intercontinentaux

La Nouvelle-Calédonie ne participera pas au Mondial 2026. Le territoire français s'est incliné en demi-finales des barrages intercontinentaux contre la Jamaïque (0-1). Dans l'autre match de la nuit, la Bolivie s'est imposée contre le Suriname (2-1).

La logique a été respectée : la Jamaïque est venue à bout de la Nouvelle-Calédonie sur le score de 0-1, ce vendredi dans la nuit. Pas de miracle pour les hommes de Johann Sidaner, qui rêvaient de disputer la Coupe du monde 2026, qui se tiendra cet été aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Bailey Cadamarteri a inscrit le seul et unique but de la rencontre (18e). Le buteur a été attentif sur un coup franc direct mal repoussé par le portier de la Nouvelle-Calédonie, Rocky Nyikeine.

En finale, la Jamaïque affrontera la République démocratique du Congo. Cette rencontre aura lieu mardi prochain à 23h00. Une place dans le groupe K du Mondial 2026, aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan, est en jeu. Les Reggae Boyz pourraient se qualifier pour le Mondial pour la seconde fois de leur histoire. Leur seule participation remonte à la Coupe du monde 1998 en France.

Pas d'exploit pour le Suriname non plus

De son côté, la Bolivie a battu le Suriname sur le score de 2-1. Moisés Paniagua (72e) et Miguel Terceros (79e) ont marqué les buts boliviens. Liam van Gelderen avait ouvert le score pour le Suriname (48e).



Ce sont ainsi, une fois de plus, les favoris qui se sont imposés. Les hommes d'Óscar Villegas ont longtemps souffert avant de finalement se qualifier pour la finale, où ils affronteront l'Irak. Le vainqueur de ce mini-tournoi rejoindra le groupe I de la Coupe du monde 2026, à savoir celui de la France, du Sénégal et de la Norvège.