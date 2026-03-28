Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

Fin janvier de l'an dernier, OHL a recruté le défenseur qui pourrait offrir le jackpot au club. Même le géant Liverpool est entre-temps venu frapper à la porte du club Louvaniste.

Roggerio Nyakossi est considéré comme le nouveau Banzuzi. Ce dernier avait quitté Louvain l'an dernier pour Leipzig, un transfert qui avait rapporté pas moins de 16 millions d'euros au club. Et cette fois encore, OHL pourrait bien toucher le jackpot.

Des millions en vue pour OHL ?

Avec son défenseur de 22 ans aussi OHL espère encaisser une belle indemnité de transfert. Le Suisse est encore sous contrat jusqu'à la mi-2027, ce qui rend l'été à venir crucial pour un départ. À Louvain, on compte clairement s'activer pour concrétiser un transfert.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à 2,5 millions d'euros, preuve que ses prestations sont de plus en plus récompensées. Et cela pourrait peser lourd dans les discussions lors du prochain mercato estival.

Clause de rachat de Marseille, mais...

Liverpool est d'ailleurs de plus en plus cité comme destination possible. The Sun évoque même déjà un accord à hauteur de pas moins de neuf millions d'euros. L'Olympique de Marseille dispose, lui, d'une option de rachat sur le joueur.



Pourtant, il ne semblerait pas particulièrement pressé de retourner à Marseille. Dans ce contexte, la puissance financière de Liverpool pourrait évidemment faire la différence. Chelsea, Crystal Palace, Fulham, West Ham, Everton et d'autres clubs l'auraient également ajouté à leur liste de souhaits.