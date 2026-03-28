La jauge de la discorde : un boycott qui fait grand bruit en D1 ACFF

Ce soir, Mons se rend à Meux en D1 ACFF. Les Dragons devront faire sans leurs supporters, qui boycottent le déplacement.

Dans la lutte pour la montée en D1B, Mons, Tubize-Braine et Virton se tiennent dans un mouchoir de poche. Le RAEC fera donc tout pour l'emporter à Meux. Un déplacement que n'effectueront pas les supporters des Dragons. Ces derniers boycottent la rencontre, déplorant que leur hôte n'ait mis que 150 places à dispositions pour les visiteurs.

Le club a donc décidé de retransmettre la rencontre au centre de formation. Dans le même temps, Meux a également réagi sous la forme d'un communiqué officiel.

Un quota fixé par la police et le bourgmestre

"Nous comprenons la frustration exprimée. Un déplacement doit rester un moment de partage et de passion, nous regrettons sincèrement que certains d'entre vous se sentent exclu", regrette le club.

"Cependant, il est essentiel de rappeler que la limitation du nombre de supporters visiteurs ne relève pas de la décision du club. Celle-ci a été imposée par les autorités compétentes, en application des règles de sécurité définies conjointement avec la police et le bourgmestre", tempèrent les Meutis.

Le club estime avoir tout mis en oeuvre pour accueillir les Montois dans les meilleures conditions, baissant notamment le prix des places de 12 à 10 euros, tout en adaptant son organisation logistique pour la buvette et la restauration. Mais pour les Dragons, le mal était fait.



