L'Egypte et l'Iran ont pris la confiance : les résultats des adversaires des Diables Rouges en amicaux

Alors que les Diables Rouges reviennent des USA sur un bilan globalement positif, leurs futurs adversaires à la Coupe du Monde ont fait le plein de confiance.

L'Egypte a accroché un favori au Mondial

Ce sera l'adversaire dont il faudra le plus se méfier à la Coupe du Monde 2026, et c'est le premier que les Diables Rouges affronteront. L'Egypte a en effet impressionné durant cette trêve internationale, qui l'a vu affronter deux nations qualifiées et réputées.

Face à l'Arabie Saoudite, l'Egypte a déroulé, l'emportant 4 buts à 0 face à une sélection qui avait, en 2022, battu l'Argentine et bien failli sortir des poules, et qui organisera le Mondial en 2034. La vieille connaissance belge Mahmoud "Trezeguet" Hassan a d'ailleurs marqué l'un des quatre buts.

Mais c'est contre l'Espagne que l'Egypte a décroché son meilleur résultat : un match nul 0-0 à Barcelone, face à une Roja "bis" mais où évoluaient tout de même Lamine Yamal, Pedri, Huijsen ou encore Ferran Torres. Un match marqué par un incident raciste en tribunes.

L'Iran s'en sort bien malgré la situation

On ignore encore si la Belgique affrontera bel et bien l'Iran, le 21 juin prochain à Los Angeles. La FIFA assure que oui, l'Union Belge se prépare à tous les cas de figure. Mais dans la tourmente, l'Iran n'a pas démérité durant cette trêve.

La Team Melli a toutefois été battue face au Nigeria (1-2), un gros morceau, dans un contexte compliqué puisque le match a été délocalisé en dernière minute en Turquie. Mais lors de son second match, l'Iran a rappelé ses qualités en écrasant le Costa Rica, habitué du Mondial (mais pas qualifié cette fois), sur le score de 0-5, en Turquie également.





La Nouvelle-Zélande rassure un peu

Le classement FIFA de la Nouvelle-Zélande, 85e, en fait en théorie le "petit poucet" de cette Coupe du Monde (même Haïti et Curaçao sont mieux classés). Mais ce ranking est tronqué par le fait que les Néo-Zélandais affrontent très peu d'équipes de haut niveau en zone océanienne, et ne prennent que très peu de points à chaque trêve.

Le premier match amical de la Nouvelle-Zélande a d'ailleurs inquiété, avec une défaite 0-2 contre la Finlande dans les "FIFA Series", une compétition amicale organisée par la FIFA. Le deuxième match s'est mieux passé, les Kiwis écrasant le Chili (4-1), nation dont le déclin est spectaculaire ces dernières années.