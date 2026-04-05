🎥 Lionel Messi continue d'écrire l'histoire et marque le premier but du nouveau stade de l'Inter Miami

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Qui d'autre que lui ? Lionel Messi a inscrit le tout premier but de l'histoire de l'Inter Miami dans son nouveau stade.

La petite histoire retiendra que le premier but inscrit dans le stade flambant neuf de l'Inter Miami, le Nu Stadium, l'a été... par un joueur adverse. C'est Guilherme Biro, joueur d'Austin, qui a ouvert le score à la 6e minute dans ce tout premier match de la franchise floridienne dans ses nouvelles pénates.

Mais l'Inter a rapidement réagi, et qui d'autre que Lionel Messi pour inscrire le premier but de Miami dans son nouveau stade ? À la 10e minute, l'Argentin a marqué... de la tête, égalisant pour ses couleurs. Un 5e but en 5 matchs de championnat cette saison.

Luis Suarez évite la défaite à l'Inter Miami

Jayden Nelson a cependant remis Austin aux commandes à la 53e minute, mais l'entrée au jeu de Luis Suarez a tout changé. L'attaquant uruguayen a fait 2-2 à la 82e... sur une passe décisive de Lionel Messi. Il a ensuite vu son second but être refusé pour hors-jeu.

Après six journées de MLS, l'Inter Miami est 4e de Conference Est avec 11 points. C'est Nashville qui est en tête du classement avec 13 unités.

Lionel Messi laisse pour le moment courir le doute concernant sa participation à la Coupe du Monde 2026. L'entraîneur de l'Argentine, Lionel Scaloni, a récemment répété que la décision lui revenait, sous-entendant que la présence de la star en juin n'était pas assurée.

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