À peine revenu de sélection, Lucas Stassin reprend les bonnes habitudes

Lucas Stassin a connu sa première sélection en équipe nationale durant la trêve internationale écoulée. Et le voyage aux USA ne l'a visiblement pas affecté.

Lucas Stassin a réalisé un rêve ces dernières semaines en étant pour la première fois appelé par Rudi Garcia. Resté sur le banc face aux USA, il a ensuite pu faire ses grands débuts pour les Diables Rouges à Chicago face au Mexique.

De quoi le booster en vue de la fin de saison ? C'est ce que l'AS Saint-Étienne, qui espère bien remonter en Ligue 1, espère fermement. Stassin a en tout cas répondu présent dès son retour ce weekend.

Lucas Stassin inscrit son 9e but de la saison

Ce samedi, l'ASSE se rendait à Nancy dans le cadre de la 29e journée de Ligue 2 et s'en est sorti de toute justesse chez le 15e de Ligue 2, qui lutte encore pour son maintien. Mené dès la 6e minute, Saint-Étienne a en effet dû attendre la ... 90e+7 pour que Stassin finisse par égaliser.

Un point loin d'être anodin car il assure aux Verts de rester 2e de Ligue 1 ce weekend quel que soit le résultat du Mans, qui est 3e à 4 unités. Lucas Stassin, lui, inscrivait là son neuvième but de la saison en championnat.



S'il joue un rôle dans la remontée des Verts en Ligue 1, l'ancien attaquant d'Anderlecht peut espérer être du voyage aux USA, même si la concurrence sera rude. Il a en tout cas gagné des points face à Lois Openda lors de la trêve écoulée.