"Je suis peut-être bizarre" : Wout Faes se confie sur son choix de vie peu commun dans le monde actuel

Wout Faes s'est confié au micro de L'Équipe sur son choix de s'éloigner des réseaux sociaux. Le Diable Rouge a choisi une vie sans aucun réseau social.

Cela se fait rare dans le football moderne où de plus en plus de joueurs se mettent en avant sur les réseaux sociaux, mais Wout Faes, lui, a décidé de ne pas y accorder d'importance. "Je suis peut-être bizarre mais depuis tout jeune, je n’ai jamais accordé d’importance à ça", a-t-il expliqué au micro de L'Équipe.

Wout Faes préfère la discrétion

"Je préfère rester discret. Si je me mettais en avant en exposant les belles choses qui m’arrivent, ça sonnerait faux", a-t-il ajouté. Le défenseur central préfère accorder de l'importance à d'autres choses.

Et la priorité va à sa famille : "J’ai un fils maintenant. Quand je rentre à la maison, je ne veux pas perdre mon temps à scroller sur mon téléphone… Je ne me pardonnerais pas de ne pas être avec mon fils et ma femme quand je rentre chez moi en plus d’être parti plusieurs nuits à cause du foot."

Comme beaucoup de joueurs, Wout Faes a reçu de nombreuses critiques de la part d'internautes sur les réseaux sociaux ces dernières années. Choisir de se couper totalement de ce "monde" est aussi une manière de se protéger. Désormais du côté de l'AS Monaco en Ligue 1, sa priorité est de faire la meilleure saison possible. Il a rejoint le club en prêt cet hiver en provenance de Leicester.



Avec les Monégasques, le Belge a pris part à dix rencontres toutes compétitions confondues (8 en championnat et 2 en Ligue des champions). Il est l'un des choix préférentiels de Sébastien Pocognoli, qui décide de systématiquement l'aligner dans le onze de base.