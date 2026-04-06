🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

Le Club de Bruges a rapidement pris les commandes contre Anderlecht. Le stade avait déjà été chauffé à blanc par deux invités de marque.

Le Jan Breydelstadion s'est mis sur son 31 pour recevoir Anderlecht. C'est qu'un topper reste un topper, surtout au moment de faire passer un message à la concurrence pour le début des Playoffs.

Comme si l'ambiance n'était pas déjà assez électrique, le Club a mis les petits plats dans les grands avec deux invités de marque pour donner le coup d'envoi de la rencontre.

Bruges en effervescence

Chemsdine Talbi et Ruud Vormer, accompagné de ses deux enfants (avec eux aussi leurs cheveux blonds plaqués sur le crâne) ont récolté un tonnerre d'applaudissements de leur ancien public.

Actuellement coach des U17 de Knokke, Vormer aimait particulièrement les matchs contre Anderlecht (6 buts et 9 assists en 31 matchs face aux Mauves). De son côté, Chemsdine Talbi a également rapporté gros à Bruges, surtout grâce aux 20 millions déposés sur la table par Sunderland l'été dernier.



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