De la P1 namuroise à la D1A : Thomas Lambert retrouve la RAAL et n'oublie pas ce qu'il doit aux Loups

La RAAL affronte Dender pour assurer son maintien en D1A. Les Loups recroiseront la route d'un ancien de la maison en la personne de Thomas Lambert.

Déjà analyste vidéo de Dender sous Hayk Milkon, Thomas Lambert est aujourd'hui toujours dans le staff de Yannick Ferrera. Il a également déjà travaillé pour le Club NXT, Courtrai et la fédération. Tout commence en 2019 pour cet ancien joueur de P1 namurois. Désireux de se lancer dans le coaching, il se propose comme analyste dans plusieurs clubs de D2 ACFF.

C'est la RAAL qui lui permet de se lancer : "Salvatore Curaba m'avait rapidement répondu et, après m'avoir reçu, Frédéric Taquin m'avait donné quelques missions. Je n'avais aucun diplôme, aucune formation quand j'ai débuté. Il n'y en a pas vraiment. Mais Frédéric m'a beaucoup appris, il m'a pris sous son aile en me donnant les grandes lignes de ce qu'il fallait faire", se souvient-il dans La Dernière Heure.

Sept ans comme analyste vidéo et reconnu pour ses qualités

Le Wavrien a grandi en même temps que La Louvière, jusqu'à travailler pour la fédération : "Ils avaient lancé un appel à candidatures sur leur site pour les jeunes mais ils me connaissaient déjà. Sous Roberto Martinez, ils avaient lancé la plateforme Hudl avec une petite carotte au bout pour le foot amateur : les meilleurs en Wallonie, en Flandre et en Super League pouvaient intégrer le staff très très élargi des Diables pour l'Euro 2021. J'avais pu alors être en support d'un analyste d'une D1".

Une expérience qui lui a permis de se faire connaître dans le milieu : "C'est via ces contacts à la Fédé qu'Hoefkens m'a contacté via LinkedIn pour rejoindre le Club NXT", explique Thomas Lambert.



Il apporte aujourd'hui son savoir-faire à Dender : "De nos jours, plus aucune préparation de match ne se fait sans une image vidéo. Il faut une équipe pour concocter tout ça. D'ailleurs, on retrouve quasiment deux analystes pour chaque équipe".