Et si la RAAL avait relancé Dender ? "Oui, on peut y croire !"

Le FCV Dender a remporté une victoire capitale sur la pelouse de La Louvière. Grâce à ce succès, l'espoir de maintien reste vivant, même si Yannick Ferrera sait que son équipe fait encore face à une mission extrêmement difficile.

Le FCV Dender a créé la surprise en s'imposant 0-1 sur la pelouse de La Louvière. La lanterne rouge a pourtant énormément souffert, mais a tout de même réussi à empocher les trois points grâce à un but sur penalty.

"Je suis évidemment super heureux, car cette victoire était indispensable", a déclaré l'entraîneur Yannick Ferrera après la rencontre au micro de DAZN. "Aussi pour ne pas qu'on baisse la tête, parce qu'on se trouve dans une situation très compliquée. Avec ce succès, on va peut-être encore davantage croire en nos chances."

Grâce à ce succès, l'espoir reste permis, même s'il est un peu fou. "Aujourd'hui, on peut encore y croire. Si on avait perdu, ce ne serait pratiquement plus le cas. Mais maintenant, on continue d'y croire, on continue de travailler et on espère refaire une bonne opération la semaine prochaine pour se rapprocher encore."

Yannick Ferrera continue de croire au maintien de Dender

Dender compte actuellement 22 points. La RAAL La Louvière, avant-dernière, en a 31. Les hommes de Ferrera ont encore beaucoup de retard à combler, mais tout reste possible. Le coach ne baisse en tout cas pas les bras.

"On sait qu'en réalité, il faut tout gagner pour se sauver. Est-ce possible ? Pourquoi pas ? Est-ce que ce sera incroyablement difficile ? Oui, bien sûr. Mais on va y aller. Pour l'instant, on ne peut pas encore commencer à calculer combien de victoires il nous faudra", affirme Ferrera.



Lire aussi… Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender ›

"On doit simplement se concentrer sur le prochain match et tout faire pour le gagner. Si on y arrive, alors on pourra de nouveau regarder le classement. Là, on n'est pas encore dans une situation où on peut se permettre de compter. Il faut juste essayer, se battre et espérer gagner à nouveau", conclut le T1 de Dender.