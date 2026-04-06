Kylian Hazard porte le RFC Liège mais reste réaliste : "Si on n'est pas mieux classés, c'est aussi pour ça"

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Photo: Nicolas Darimont

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Le RFC Liège a assuré l'essentiel en renouant avec la victoire contre l'Olympic Charleroi. Kylian Hazard sait qu'il y a encore du pain sur la planche mais retient le positif.

Le RFC Liège restait sur quatre matchs de rang sans victoire, dont une défaite 4-0 à Beveren juste avant la trêve. Les Sang et Marine étaient d'autant plus sous pression que la veille, Eupen leur avait provisoirement pris la sixième place en s'imposant 0-1 au Club NXT.

Auteur du 2-0 sur un corner joué en retrait juste avant la mi-temps, Kylian Hazard était conscient de l'importance du match : "Ça fait du bien, les équipes derrière nous nous rattrapaient. On reste devant, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui".

Une finale contre Eupen dans deux semaines

Pourtant, l'Olympic s'est montré plus dangereux à la reprise, réduisant même le score dans le temps additionnel : "En deuxième mi-temps, on a un peu arrêté de jouer", reconnaît Hazard. C'est ce qui nous fait parfois défaut, qui fait qu'on est à cette position et pas plus haut. On sait que ce n'est pas parfait, mais à force de travail et d'acharnement, on va réussir".

"Mon but ? On avait travaillé cette action à l'entraînement, il n'y avait personne à l'entrée de la surface. On voyait que c'était souvent la même disposition. Quand j'ai vu Martin (Wasinski) lever la main, je savais que j'allais recevoir le ballon", poursuit-il.

Le RFC Liège doit désormais valider sa place dans le top 6 en déplacement chez les U23 de La Gantoise, avant la réception...d'Eupen : "Ce seront deux finales. Si on gagne ces deux derniers matchs, on est dans les Promotions' Playoffs. Pas besoin de motivation. Il faut juste jouer, on sait ce qu'on doit faire".

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