Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht

Ni Gand ni Malines ne profite des défaites de Saint-Trond et d'Anderlecht
Photo: © photonews

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La Gantoise et Malines fermaient la première journée de Playoffs ce lundi soir. Les Buffalos pensaient prendre trois points précieux, mais le Kavé a égalisé au bout du bout des arrêts de jeu.

Sous un beau soleil printanier, La Gantoise et le KV Malines se sont affrontés ce lundi en fin d'après-midi en clôture de la première journée de Playoffs. Avec un beau coup à jouer, car les défaites de Saint-Trond et Anderlecht pouvaient permettre de se rapprocher du top 3 tout en laissant les concurrents derrière.

C'est La Gantoise qui aura frappé la première, et ce sur l'une de ses premières vraies occasions du match. Skoras a délivré un centre millimétré entre les jambes d'un défenseur, et Max Dean en a profité à bout portant : 1-0. À la pause, l'avance était mince mais méritée - le 2-0 a semblé plus proche que l'égalisation.

Ce sera un tout autre scénario au retour des vestiaires. Malines a pris le contrôle du jeu et s'est créé plusieurs occasions. Davy Roef a préservé sa cage avec de beaux arrêts face à Boersma et Van Brederode, est resté vigilant sur une frappe de Servais, tandis que Raman a gâché une énorme opportunité.

Abdelkahar Kadri a lui aussi sauvé ses couleurs, même s'il a terminé la rencontre perclus de crampes. Gand souffrait mais paraissait sur le point de tenir... jusqu'à la 96e minute : Bill Antonio a fini par égaliser pour Malines,qui prend donc un point de justesse à la Planet Group Arena.

Un partage qui permet aux deux équipes de prendre un point d'avance de plus sur Anderlecht, certes, mais qui paraît tout de même un peu décevant au vu de l'opportunité que ce match représentait.

 Classement T P G P P B = Forme
1. Union SG Union SG 1 36 1 0 0 1-0 1 G
2. FC Bruges FC Bruges 1 35 1 0 0 4-2 2 G
3. STVV STVV 1 29 0 0 1 0-1 -1 P
4. La Gantoise La Gantoise 1 24 0 1 0 1-1 0 P
5. KV Malines KV Malines 1 24 0 1 0 1-1 0 P
6. Anderlecht Anderlecht 1 22 0 0 1 2-4 -2 P
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