Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht

Dopage, couteau suisse et Van Buyten : cinq choses à savoir sur Antoine Sibierski, en approche à Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4343

Antoine Sibierski semble de plus en plus proche de devenir le prochain directeur sportif d'Anderlecht. Son parcours lui a forgé un caractère assez entier.

Alors que Troyes est bien placé pour rafler le titre en Ligue 2 et ainsi revenir parmi l'élite française, les dissonances entre Antoine Sibierski et la direction portent à croire que le directeur sportif de l'ESTAC est sur le départ. Tout profit pour Anderlecht, qui cherche toujours le successeur d'Olivier Renard ? Les Mauves auraient même déjà conclu un accord avec Sibierski. Présentation de ce dernier en cinq points.

1. Une affaire de dopage qui le freine en plein élan

Né et formé à Lille, Antoine Sibierski rejoint Auxerre à 22 ans. Un transfert de rêve : l'AJA vit son âge d'or sous les ordres de Guy Roux. L'année de l'arrivée de Sibierski, l'équipe dispute encore les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Mais lors de la deuxième saison, le rêve tourne au cauchemar. Un soir de septembre 1998, lors d'un match à Metz, il est accusé de dopage. Le test réalisé relève 2,1 nanogrammes de nandrolone par millilitre d'urine (la limite est à 2).

S'en suit un long combat face aux six mois ferme et douze mois avec sursis prononcés par la commission de contrôle de la Fédération française de football. Sibierski est finalement blanchi par la commission fédérale d'appel au bénéfice du doute scientifique. Mais l'épisode laisse des traces : il finit par quitter Auxerre, estimant que Guy Roux ne l'a pas assez soutenu.

2. Les JO avec la France

Il rebondit à Nantes, où il remporte deux Coupes de France. S'en suivent trois saisons à Lens, avant son départ pour l'Angleterre. Sibierski goûte à la Premier League sous les couleurs de Manchester City, Newcastle et Wigan, où il met fin à sa carrière le jour de l'arrivée de Roberto Martinez à la tête de l'équipe.

Sa carrière ne lui a jamais valu de sélection en Equipe de France. Petit-fils d'un mineur polonais émigré dans le nord de la France, il a pourtant été appelé à quatre reprises chez les U21...et a même marqué sous le maillot bleu.

Il ne s'agissait pas de la sélection A, mais de la délégation olympique envoyée à Atlanta pour les JO de 1996. Sous les ordres de Raymond Domenech, Sibierski évolue avec Olivier Dacourt, Vikash Dhorasoo et Robert Pirès au milieu de terrain. Buteur contre l'Arabie Saoudite lors du dernier match de poule, il envoie la France en quart de finale, les Bleus s'y inclineront aux prolongations contre le Portugal.

3. Compagnon de galère de Daniel Van Buyten

Lorsqu'il évoluait à Manchester City, Sibierski a brièvement côtoyé un certain Daniel Van Buyten. Un épisode que Big Dan n'a toutefois pas gravé dans sa mémoire vu ses mois difficiles chez les Skyblues, malgré le soutien de Sibierski. Peu à son affaire dans la grisaille du nord de l'Angleterre après son éclosion sous le soleil de Marseille, il n'a disputé que six matchs pour City.

A la clé, une seule victoire en Premier League, mais quelle victoire. Avec Van Buyten en défense centrale et Sibierski quelques mètres devant lui, Manchester City l'avait emporté 4-1 dans le derby contre le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Même les entrées au jeu de Ryan Giggs et du jeune Cristiano Ronaldo n'avaient rien changé. Antoine Sibierski avait même donné le ton en délivrant l'assist sur le premier but de Robbie Fowler. Une autre époque.

4. Multitâche

Une fois sa carrière de joueur clôturée, le Nordiste n'a pas chômé. Opérant d'abord dans l'ombre comme agent ou conseiller, il est ensuite devenu directeur du football à Lens en 2012. Plus récemment, on l'a connu comme entraîneur adjoint, puis comme T1 à Châteauroux. Jusqu'à repasser comme directeur sportif à Troyes en juillet 2024.

Un profil multicasquettes qui ne plait pas à tout le monde en France, comme en témoigne la récente sortie de Romain Molina à son encontre : "Comment des clubs peuvent sérieusement se pencher sur Antoine Sibierski vu ses méthodes ? Agent, intermédiaire ou directeur sportif, je sais que la frontière est floue dans le milieu du foot, mais tout de même", s'était-il étonné.

5. Il ne se laisse pas marcher sur les pieds

Quoi qu'on écrive sur lui, Antoine Sibierski trace sa route et n'hésité pas à faire le ménage là où il débarque. Lors de son arrivée comme directeur sportif à Troyes, il se débarrasse ainsi de l'entraîneur David Guillon à une semaind de la reprise du championnat.

"ll ne fallait pas non plus que je fasse n'importe quoi avec David, que je respecte la personne et et l'entraîneur qu'il est. Je me suis donc accordé une période d'observation durant la trêve. Et elle ne pouvait pas être d'une ou deux semaines", s'était-il expliqué.

Autre preuve de son intransigeance : alors que Troyes est dirigé par le City Group, il écarte le directeur de performance installé par le holding cityzen. "Ça a été un sujet délicat parce que parce que le City Group avait nommé quelqu'un, il fallait respecter ça, il fallait lui donner du temps. Mais le temps a fait qu'on a pu constater qu'indépendamment de la bonne personne qu'il est, il ne correspondait pas au rôle de directeur de performance comme je le voyais. Le City Group l'a entendu, l'a accepté et m'a laissé acter dans ce sens". Si la nomination d'Antoine Sibierski se confirme, Jérémy Taravel devra donc se montrer convaincant.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

Le présent est pénible mais le futur promet : les U17 d'Anderlecht remportent un tournoi prestigieux

19:00
Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

Ivan Leko très mécontent après la trêve : "Comme si nos internationaux avaient eu 2 semaines de vacances"

18:00
Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

Qui mérite la moyenne ? Bien peu : les cotes d'Anderlecht au Jan Breydel

17:00
"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

16:00
2
Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender

Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender

18:20
1
"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

"Nous n'arrivions pas à enchaîner cinq passes" : Colin Coosemans dépité par le début de match d'Anderlecht

16:20
En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

En dessous de tout une mi-temps, Anderlecht réagit bien, mais trop tard pour faire trembler Bruges

15:28
🎥 Le drapeau de la discorde : Nathan Ngoy fait parler de lui dans le derby du Nord

🎥 Le drapeau de la discorde : Nathan Ngoy fait parler de lui dans le derby du Nord

17:40
🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

🎥 Bruges avait tout prévu : Anderlecht accueilli par l'un de ses pires ennemis

14:30
Toute la Bavière attend le verdict : le retour tant attendu pour Vincent Kompany face au Real ?

Toute la Bavière attend le verdict : le retour tant attendu pour Vincent Kompany face au Real ?

17:20
Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid Analyse

Le Standard trouve de la constance, son facteur X en cherche encore : Rafiki Saïd souffle le chaud et le froid

16:40
Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"

Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"

14:00
3
Menaces, supporters encagoulés, car bloqué : Adnan Januzaj en plein cauchemar

Menaces, supporters encagoulés, car bloqué : Adnan Januzaj en plein cauchemar

15:40
Fedde Leysen international congolais ? Le bobard qui a bien fait rire l'Union et Noah Sadiki

Fedde Leysen international congolais ? Le bobard qui a bien fait rire l'Union et Noah Sadiki

14:40
L'ancien joueur de l'Antwerp, Tjaronn Chery, fait une grande annonce

L'ancien joueur de l'Antwerp, Tjaronn Chery, fait une grande annonce

15:00
Voici combien Jari De Busser, cité comme éventuel remplaçant de Simon Mignolet, pourrait coûter à Bruges

Voici combien Jari De Busser, cité comme éventuel remplaçant de Simon Mignolet, pourrait coûter à Bruges

13:00
Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

Assez dangereux en Playoffs : la faiblesse du noyau brugeois dont Anderlecht et d'autres pourraient profiter

11:40
"Je ne suis pas rancunier" : Christian Brüls revient sur son passage au Standard de Liège

"Je ne suis pas rancunier" : Christian Brüls revient sur son passage au Standard de Liège

14:20
Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

Un gros test d'emblée pour Anderlecht... et pour Bruges ?

10:43
De la P1 namuroise à la D1A : Thomas Lambert retrouve la RAAL et n'oublie pas ce qu'il doit aux Loups

De la P1 namuroise à la D1A : Thomas Lambert retrouve la RAAL et n'oublie pas ce qu'il doit aux Loups

13:40
Jeep, maison et plus encore : Matthieu Epolo touche le gros lot grâce à la qualification du Congo

Jeep, maison et plus encore : Matthieu Epolo touche le gros lot grâce à la qualification du Congo

13:20
Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

Ivan Leko se livre sur son président à Bruges, Bart Verhaeghe : "Il veut toujours innover"

12:20
Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

Le point sur le classement à deux journées de la fin de la phase classique en D1B

12:40
Super‑sub du Standard à OHL, Dennis Ayensa évoque l'Iran et le Mondial : "Croiser Nathan Ngoy serait spécial" Interview

Super‑sub du Standard à OHL, Dennis Ayensa évoque l'Iran et le Mondial : "Croiser Nathan Ngoy serait spécial"

12:00
"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

"Je pense que les six équipes peuvent encore prétendre au titre" : Ivan Leko lucide avant le topper

09:00
"Stassin, à lui seul, c'est le prix de notre club..."

"Stassin, à lui seul, c'est le prix de notre club..."

11:20
"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série

"Il n'y a pas d'enthousiasme démesuré" : Sébastien Pocognoli prudent malgré la belle série

11:00
"Cette défaite n'est pas méritée" : Patrick Pflücke regrette le manque d'efficacité de Charleroi

"Cette défaite n'est pas méritée" : Patrick Pflücke regrette le manque d'efficacité de Charleroi

10:30
4
Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

Un grand retour au Club de Bruges avant d'affronter Anderlecht

07:20
🎥 Action complètement dingue en Turquie : un gardien plante un but à 80 mètres du but

🎥 Action complètement dingue en Turquie : un gardien plante un but à 80 mètres du but

10:00
"Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco

"Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco

09:30
Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper" Réaction

Anouar Ait El Hadj plus supporter d'Anderlecht que jamais ? "Bien sûr que je vais regarder le topper"

08:00
L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'offre l'OM et prolonge sa superbe série en Ligue 1

L'AS Monaco de Sébastien Pocognoli s'offre l'OM et prolonge sa superbe série en Ligue 1

08:30
Le SK Beveren a déjà tout en poche, mais envoie un message clair aux clubs de Challenger Pro League

Le SK Beveren a déjà tout en poche, mais envoie un message clair aux clubs de Challenger Pro League

07:40
"Incompréhensible" : Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé après la défaite des Zèbres

"Incompréhensible" : Kevin Van Den Kerkhof se sent lésé après la défaite des Zèbres

07:00
C'est fait : le PSV est champion des Pays-Bas et bat un record

C'est fait : le PSV est champion des Pays-Bas et bat un record

06:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved