🎥 En transe face aux supporters : Domenico Tedesco comme on ne l'avait jamais vu chez les Diables

Domenico Tedesco a vécu un match agité avec Fenerbahce contre Besiktas. Son explosion de joie en dit long.

Déjà vainqueur de la Supercoupe de Turquie contre Galatasaray cet hiver, Domenico Tedesco est en train de faire forte impression en Turquie. Hier, Fenerbahce s'est imposé 1-0 contre Besiktas.

Le but de la délivrance est tombé sur un penalty contesté provoqué par Nene Dorgeles (ex-Westerlo) à la toute fin du temps additionnel. Lorsque Kerem Aktürkoğlu l'a transformé et que l'arbitre a mis fin à la rencontre, Tedesco est entré dans une transe qu'on ne lui connaissait pas chez les Diables.

Domenico Tedesco - sevinç edit pic.twitter.com/Y5GOE4UV8f — meri (@merblusarchive) April 5, 2026

Une victoire cruciale pour rester à un point de Galatasaray

En conférence de presse, il s'est montré très fier de la performance de ses joueurs : "Aujourd'hui, nous n'avions pas besoin d'un penalty pour gagner. Nous avons livré une très bonne performance et avons forcé assez d'occasions franches pour mériter cette victoire. Je ne peux rien dire sur le penalty. Je ne peux pas juger cette décision après que l'arbitre ait sifflé".

Trio:

Tedesco’nun herhangi bir sportmenlik dışı davranışı yok, konuyu uzatan Cerny, eğer Tedesco sarı kart gördüyse Cerny de görmeliydi. Yardımcı hakeme yönelik saygısız bir davranışı varsa onu bilemeyiz. Tedesco’nun gördüğü sarı kart yanlış.#FBvBJK pic.twitter.com/ClEwFf7Nnt



— Hakem Hataları (@hkmhtlr) April 5, 2026

Notre ancien sélectionneur a notamment pu compter sur un Ngolo Kanté des grands soirs. Le Français (encore appelé par Didier Deschamps lors du dernier rassemblement) était au four et au moulin derrière Mattéo Guendouzi et Marco Asensio.

"Il a réalisé une performance fantastique aujourd'hui. Il a été très solide sur les seconds ballons. Le point fort de Beşiktaş est de récupérer les seconds ballons après les longues passes et de mener les contre-attaques. Ils ont des joueurs de qualité pour cela. Ngolo était toujours présent. Il a également été bon dans ses montées balle au pied. On peut dire qu'il a été décisif", le félicite Tedesco.