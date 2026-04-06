Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"

Le Club de Bruges est-il avantagé par le calendrier ? "Je trouve cela étrange"
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Une question se pose déjà : qui est aujourd'hui le véritable favori pour le titre en Pro League ? Hein Vanhaezebrouck a très légèrement tranché et a également évoqué le calendrier.

Les play-offs ont débuté et vivront, sauf revirement, leur dernière édition cette saison. À ce stade, l’Union SG et le Club de Bruges semblent bien partis pour se disputer le titre.

Au vu du classement après la phase classique, Hein Vanhaezebrouck donne actuellement 51 % de chances à l’Union de remporter le titre, contre 49 % pour le Club de Bruges. Selon lui, les autres équipes ne joueront pas les premiers rôles.

Et qu’en est-il de la finale de la Coupe ? Quel impact peut avoir ce match en pleine période de play-offs, trois jours avant le choc entre le Club de Bruges et l’Union ?

Le timing de la finale de Coupe critiqué par Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck s’est exprimé à ce sujet dans le Nieuwsblad : “Le plus embêtant, c’est qu’un organisateur du calendrier programme un Club Bruges–Union trois jours après la finale de la Coupe, soit le duel entre les deux principaux prétendants au titre.”

Lire aussi… LIVE : Mi-temps entre Bruges et Anderlecht : les Mauves n'existent pas (3-0)
“Je trouve cela étrange”, a-t-il ajouté sans détour. Les prochaines semaines permettront de voir quel impact la finale de la Coupe aura sur la course au titre. Et surtout si le suspense sera encore au rendez-vous à ce moment-là.

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