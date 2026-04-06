"Il faut juste rester humbles et continuer à travailler" : Sébastien Pocognoli aux anges avec l'AS Monaco

Sébastien Pocognoli s'est exprimé en conférence de presse à la suite du succès de l'AS Monaco contre l'OM (2-1). L'entraîneur belge s'est évidemment montré satisfait.

Les Monégasques enchaînent un septième succès de suite en Ligue 1. "Ténacité, oui je pense que c’est le bon mot ! C’est un résultat qui a été construit tout au long du match", a pointé Sébastien Pocognoli.

"En première mi-temps, je pense que nous avons donné l’opportunité à Marseille d’apporter des choses dans son jeu, car nos lignes étaient trop distantes lorsque nous étions en possession du ballon, ce qui fait que nous étions trop loin du porteur à la perte de balle, ce qui nous demandait d’autant plus d’efforts. Ça a permis à l’OM de nous poser quelques problèmes, même si malgré tout nous nous sommes procuré quelques occasions."

Les 22 acteurs sont rentrés aux vestiaires sur un score nul et vierge. Le match était équilibré : "La première mi-temps était assez équilibrée au final, et en deuxième on a fait passer quelques instructions par rapport à cela, d’autant que j’avais l’avantage d’avoir une vision assez large du haut de la tribune. C’était bien finalement de le voir sous cet angle. Les changements ont ensuite apporté l’impact que l’on attendait. Ensuite nous avons marqué au bon moment, nous aurions même pu tuer le match, mais il a finalement fallu se serrer les coudes jusqu’à la fin, mais c’était un bon match dans l’ensemble. Donc je suis satisfait de tout ce qui englobe cette victoire !"

Quel a alors été le discours de l'entraîneur belge à la pause ? "J’ai dit les choses simplement, qu’il fallait pousser les lignes pour avoir moins de distance à couvrir à la perte de balle. Il n’y avait donc pas besoin de crier ou d’avoir un discours agressif, mais au contraire juste recadrer, montrer les images, avoir les mots justes et attendre le bon moment pour faire les ajustements nécessaires. Aladji (Bamba) a apporté à ce moment du match ce qu’il nous manquait, Ansu (Fati) et Krépin (Diatta) aussi. Nous avons ensuite marqué au bon moment et fait le management qui était prévu par la suite."

Objectif top 3

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Ce succès permet à l'AS Monaco de figurer à la 5e place du classement à un point du LOSC, 3e, et avec le même nombre de points que l'OM, 4e. Les Monégasques comptent 49 unités. De quoi désormais se donner pour objectif d'accéder au top 3 ? "Nous sommes tous dans un wagon de 2-3 points, donc on peut poser la même question à Lille, Rennes, Lyon, Marseille, même Strasbourg et Toulouse en embuscade ! On va tous se battre, et il reste assez de matchs pour imaginer plusieurs cas de figure. En tout cas, nous sommes là, même si nous revenons de loin comme je le dis souvent, mais c’est la réalité ! On va donc essayer de poursuivre cette belle série, il faut juste rester humbles et continuer à travailler."