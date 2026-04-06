Pas encore de maintien pour la RAAL, battue par Dender

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On ne va pas dire que la RAAL a relancé le suspens dans les Playdowns, mais en s'inclinant contre Dender à domicile, les Loups ont raté le coche.

L'Easi Arena était prête à faire la fête ; ce sera pour une prochaine fois. En effet, il "suffisait" d'une victoire ce dimanche à domicile face à la lanterne rouge et la RAAL aurait mathématiquement assuré son maintien en Jupiler Pro League.

Ce n'est bien sûr probablement que partie remise, car l'écart entre les Loups et le FCV Dender reste bien trop large pour laisser planer le suspens. Mais en s'inclinant (0-1) à la maison, La Louvière a raté une première balle de match.

Alireza punit la RAAL, Dender se permet de rêver

La RAAL a pourtant eu les occasions, et en nombre, de faire la différence. Quand ce n'est pas la maladresse louviéroise qui empêchait le but de tomber, c'est l'excellent Gauthier Gallon, auteur de nombreux arrêts déterminants.

En seconde période encore, les hommes de Frédéric Taquin étaient supérieurs, et Pape Fall trouvait même le chemin des filets - mais le but sera annulé, logiquement, par l'arbitre pour une faute de Maës au début de la phase. 

En contre, Dender y croit : Alireza Jahanbakhsh est lancé en contre et fauché dans le rectangle par Dylan Okou. Le penalty est indéniable, et l'Iranien se fait justice lui-même (0-1, 68e). Le score ne bougera plus malgré les efforts louviérois, qui pousseront mais se heurteront à Gallon. 

Il faudrait cependant un miracle à Dender, malgré ces trois points, pour revenir sur les autres clubs des Relegation Playoffs. La RAAL reste en effet à 9 points, le Cercle à 10 et Zulte Waregem à 11. 

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