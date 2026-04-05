Catastrophe pour Malines à l'entame des Champions Playoffs : "Conséquence du match contre Anderlecht"

S'il y a bien un joueur que l'on peut qualifier de pépite du côté du KaVé, c'est son latéral gauche de 17 ans. Il vient toutefois de disputer son dernier match de la saison.

Fred Vanderbiest a annoncé la nouvelle en conférence de presse, à la veille du premier match des Champions' Play-offs sur la pelouse de La Gantoise. Aligné au poste d'arrière gauche, Moncef Zekri avait livré une prestation très solide lors du match décisif pour la qualification face à Anderlecht.

Mais il avait dû quitter le terrain après un duel, peu après l'heure de jeu. Ce fut donc sa dernière action de la saison : "Moncef sera out jusqu'à la fin de cette saison. Le ligament latéral est touché. Oui, c'est encore une conséquence de la blessure qu'il a contractée lors du match à domicile contre Anderlecht."

Un coup dur pour le KaVé

Malines pourra toutefois à nouveau compter sur lui en début de saison prochaine : "Il sera apte pour le début de la saison prochaine. Cela n'enlève rien à la déception pour le jeune talent. Pour lui, c'est évidemment un mauvais moment à passer. S'il reproduit le niveau affiché contre Anderlecht, c'est aussi une perte pour nous en tant qu'équipe."

Pour Vanderbiest, cette situation rappelle aussi l'importance de prendre soin de son corps dans les moindres détails, surtout lors des périodes où l'on joue moins : "Cela montre qu'il faut être concentré sur son métier jour après jour. Les circonstances l'ont obligé à entrer soudainement dans le bain, et ce genre de blessure peut arriver."