"Tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle comme ça" : malgré les 2 buts, Anderlecht doit mieux faire

Le RSC Anderlecht ne sera pas parvenu à rattraper le gros retard pris en première période au Jan Breydel. S'il y a eu un net mieux en seconde, Ludwig Augustinsson ne peut pas tirer un bilan positif pour autant.

C'est parfois un cliché, mais on peut réellement parler d'un match à deux visages de la part du RSC Anderlecht ce lundi au Jan Breydel. En première mi-temps, les Mauves n'étaient absolument nulle part - certes, pas aidés par un Bruges de très haut niveau. Mais l'absence d'intensité restait pénible à voir.

Un constat que ne peut que partager Ludwig Augustinsson, lui-même aux fraises en première période puis bien meilleur en seconde. "Les bases du foot n'étaient pas là en première mi-temps de notre côté", résume le Suédois. "Bruges était partout, ils faisaient ce qu'ils voulaient".

Augustinsson ne relativise pas la mauvaise prestation d'ensemble

Le fait que le RSCA ait été tellement meilleur en deuxième mi-temps rend la chose presque plus frustrante. "Bien sûr que c'était meilleur au retour des vestiaires, mais tu ne peux pas jeter une mi-temps à la poubelle de cette manière et espérer prendre quelque chose ici", regrette Augustinsson.

"En première mi-temps, nous étions très loin de notre niveau. Nous étions en retard tout le temps, n'étions pas compacts, perdions des duels dans tous les sens", énumère ensuite le défenseur anderlechtois. "C'est difficile de gagner des matchs comme ça. C'était mieux après la pause, mais pas assez bon dans l'ensemble".

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Avec cette défaite, Anderlecht commence bien mal des Champions Playoffs que les Bruxellois entament à la 6e place... une place à laquelle ils resteront encore un peu plus longtemps.